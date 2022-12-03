電子煙「這成分」超危險！研究曝79%人高蛀牙風險：小心牙齒全爛光

▲美國最新研究顯示，抽電子煙恐將引起高蛀牙風險，下同。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／綜合報導

眾所周知，抽菸會導致牙齒染色或引發牙周病危險因子，但美國塔夫茨大學（Tufts）最新研究發現，電子煙的危害不亞於傳統香菸，甚至還可能增加老菸槍們的蛀牙風險，而其中的罪魁禍首正是隱藏在電子煙中的甜味劑。

《美國牙科協會期刊》11月23日刊出的最新論文顯示，塔夫茲大學研究團隊分析了1.3萬名患者在2019至2022年間到塔夫茲牙科診所就醫的紀錄後，發現抽電子煙的136名患者中有79.1%被列為蛀牙高風險人群，而沒有抽電子煙習慣的1.3萬名患者中只有59.6%有蛀牙風險。

論文第一作者伊魯薩（Karina Irusa）表示，雖然這項研究因電子煙的使用者比例過小而存在局限性，不過它仍證明了電子煙與高蛀牙風險之間存在顯著關聯，而電子煙導致高蛀牙風險的原因之一與電子煙液體中的甜味劑有關，當電子煙的煙霧經過口腔時，甜味劑就會附著在牙齒上並造成損害。

事實上，這已不是醫界首次證實電子煙對口腔健康有害。2018年刊登在科學期刊《PLOS One》的論文指出，附有甜味劑的電子煙對口腔造成的影響，與軟糖、碳酸飲料相比有過之而無不及，而且電子煙的甜味劑導致細菌附著於琺瑯質的風險比不抽電子煙者高出了4倍。

另外，2020年的研究也顯示，電子煙的液體和氣溶膠可能改變口腔微生物群，使其更適合滋生引起腐爛的細菌，而吸食電子煙造成的牙齒侵蝕好發於門牙牙尖端處。照理來說，門牙牙尖端是最容易清潔的地方，並不容易被腐蝕，因此研究人員認為，這是電子煙導致的。

美國疾病管制與預防中心資料顯示，美國如今約有910萬名成年人和200萬名青少年有抽電子煙的習慣，因此伊魯薩建議，相關人士應考慮採用「更嚴格的牙齒管理方案」，其中包括使用處方劑量的含氟牙膏或含氟漱口水，以及每年進行兩次以上的牙齒檢查。