　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

120萬世足球迷湧入卡達！8種傳染病風險飆升　WHO警告：別碰駱駝

▲▼卡達世足巴西球迷。（圖／路透）

▲卡達世界盃足球賽預計吸引超過120萬名遊客入境。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

卡達世界盃足球賽預計吸引超過120萬名遊客入境，而世界衛生組織（WHO）警告，雖然新冠肺炎疫情漸歇，但仍需注意可能在當地傳染的8種傳染病，尤其是「中東呼吸症候群冠狀病毒」（MERS），其致死率高達35％，呼籲民眾千萬別隨意觸碰駱駝等哺乳類動物。

根據《太陽報》報導，WHO流行病學家派翠西亞（Patricia Schlagenhauf）與團隊刊登在《新微生物與新感染》的最新研究指出，世界盃足球賽不可避免地帶來了傳染病的風險，其中有8種傳染病風險最高，而最需注意的是MERS、新冠肺炎以及猴痘（Monkeypox）。

▲▼駱駝。（圖／達志影像／美聯社）

▲民眾應避免在當食用駱駝奶或未煮熟的駱駝肉。（圖／達志影像／美聯社）

派翠西亞表示，這項傳染病警告適用於卡達與周圍其他國家，由於有超過百萬名遊客前往觀賽，因此這些疾病有可能快速傳遞至他國。

其中以駱駝為宿主的MERS最為嚴重，它是新冠病毒「最致命」的表親，能夠在人與人之間傳播，且致死率高達35％，目前沒有針對這種疾病的治療方法，醫生僅能努力緩解患者症狀。派翠西亞警告，民眾應避免在當地觸碰任何哺乳類生物，或是食用駱駝奶或未煮熟的駱駝肉。

►南韓踢平「強敵烏拉圭」！球迷全嚇呆　搞笑表情意外吸睛
►內馬爾場邊爆哭！　隊醫：右腳踝遭「對手撞擊」傷勢評估需48小時
►C羅連破世界盃6大紀錄！　FIFA推文狂讚：他應該「只存在於天上」

楊永明20分鐘帶你聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►義大利絕美「多功能陶瓷料理鍋」一用上癮！想煮什麼都好輕鬆

►東購限定獨家送10%回饋，指定品LINE Points 5%+樂透金5%

ET快訊
快訊／統一發票9、10月開獎！　千萬特別獎號碼「111741
快訊／關羽才剛走　《三國演義》張飛演員也離世
快訊／汪小菲爆「收到法院裁定了」！擔保金額曝光
快訊／張穎穎認了「睡在汪小菲旁邊」！　心疼他一直在崩潰邊緣
海釣「真實版BabyShark」上鉤！　鯊魚寶寶瞪眼求情
大S再出手！　最新「1動作」曝千萬床墊真相
辣模球衣太小件！　炸出南半球：西班牙在哪
史上最正伴娘團！8烏克蘭妹「超高衩」一字排開　新郎看失魂

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

小孩飛機上「踩摺疊桌狂跳」9秒片家長被罵爆　網友：簡直避孕廣告

因為「身材太胖」被拒絕登機　女網紅滯留機場崩潰：逼我買頭等艙

英國下令「敏感場所」禁用中國製監視器！　2陸企衝擊最大

她挺44H「奶量太驚人」　無法呼吸超崩潰！砸50萬縮胸還有E罩杯

豪放女法官視訊開庭「下半身只穿小褲褲」　33秒半裸躺床片瘋傳

120萬世足球迷湧入卡達！8種傳染病風險飆升　WHO警告：別碰駱駝

馬斯克辦投票狂吸316萬人！　宣布「特赦」部分推特停權帳號

超級女富豪被廚師、司機活活勒斃　「屍體扔垃圾桶」竊占她房產

普丁當眾被拆台「爆氣摔筆」影片曝　盟友拒簽文件！大合照冷落他

南韓踢平「強敵烏拉圭」！球迷全嚇呆　搞笑表情意外吸睛

田馥甄心疼她「為救狗兒子沒了」　回想田蹦：我有珍惜每個當下

「一代廟會傳奇」重機摔車亡　禮生妻：幫摯愛放棄急救好痛

色鉛筆→鎖鏈、玫瑰花　藝術家刻微型雕塑品！

小S為二女兒Lily慶生她感動哭！　唸卡片哽咽：你們比我重要太多

小S首現身！　遭汪小菲砲轟3天..秒衝進電梯

雲林貨車轉彎　雙載重機自摔捲車底…未戴安全帽「頭遭輾過」2死

車停家門收紙條「要吃狗糞嗎」　男PO監視畫面怒告鄰：很猛嘛

弄掉東西！爸使出震撼教育　貓咪一臉呆滯看玩偶被教訓

開箱大白鯊玩具入浴球　丟水中秒冒出吐血鯊魚

日本逆轉國內外全嗨翻　德酒吧球迷崩潰抱頭！

小孩飛機上「踩摺疊桌狂跳」9秒片家長被罵爆　網友：簡直避孕廣告

因為「身材太胖」被拒絕登機　女網紅滯留機場崩潰：逼我買頭等艙

英國下令「敏感場所」禁用中國製監視器！　2陸企衝擊最大

她挺44H「奶量太驚人」　無法呼吸超崩潰！砸50萬縮胸還有E罩杯

豪放女法官視訊開庭「下半身只穿小褲褲」　33秒半裸躺床片瘋傳

120萬世足球迷湧入卡達！8種傳染病風險飆升　WHO警告：別碰駱駝

馬斯克辦投票狂吸316萬人！　宣布「特赦」部分推特停權帳號

超級女富豪被廚師、司機活活勒斃　「屍體扔垃圾桶」竊占她房產

普丁當眾被拆台「爆氣摔筆」影片曝　盟友拒簽文件！大合照冷落他

南韓踢平「強敵烏拉圭」！球迷全嚇呆　搞笑表情意外吸睛

快訊／財神爺降落！　統一發票9、10月千萬特別獎號碼出爐

快訊／草屯囝仔阿倉結婚了！　今登記娶回美女記者：要贏錢了

永靖在地企業力挺文化傳承　邀明華園總團出演地方盛事

快訊／《三國演義》李靖飛病逝享壽64歲　「張飛、關羽天堂相聚了」

雲林古坑禽場檢出H5N2高病原性禽流感　撲殺3166隻土番鴨

快訊／汪小菲爆「收到法院裁定了」！擔保金額曝光：不想和他們扯了

妹子省外食費　突然想找能開伙租屋！「大票卻都搖頭」原因曝

LIVE／明天投票日設「發燒通道」　指揮中心最新說明

蕭薔年曆好辣！高難度瑜珈「倒掛金鉤鱷魚式」秀110公分仙女長腿

18歲公投要過關有多難？　「7成7出門投票的人投同意」才有機會

練武奇才！8個月大男嬰爬窗翹家　驚人臂力笑翻1.6萬人

國際熱門新聞

護理師搶救車禍重傷患　回家才知是女兒崩潰

日本失分驚現太極旗！南韓網友批國際之恥

盟友拒簽文件　普丁「爆氣摔筆」影片曝　

鐵板燒「噴火秀」出事　5歲童半臉燒黑脫皮

偷情男女野戰　「私處被淋強力膠」曝屍森林

丁字褲辣妹屁股貼警察臉　狂甩電臀舞

C羅破6大紀錄　FIFA：他只存在於天上

超級女富豪被2友謀財害命　屍體扔垃圾桶

FTX破產　創辦人曝公司崩塌內幕

20秒擋4球！日門將：阻止射門是我存在意義

豪放女法官半裸視訊開庭　躺床片瘋傳　

德國選手「詭異跑姿」疑嘲笑日本挨轟

孕婦肉票「飆車逃」輾斃路邊少女

傳Apple有意收購英超曼聯　金額逾2158億

更多熱門

相關新聞

南韓踢平「強敵烏拉圭」！球迷全嚇呆

南韓踢平「強敵烏拉圭」！球迷全嚇呆

南韓24日在卡達世界盃H組預賽對戰強隊烏拉圭，帶傷上陣的孫興慜更是戴著面具上場，而兩隊一路僵持，最終以0比0逼和。而作為在世足的首戰，南韓也有上萬民眾齊聚光化門前，高舉太極旗，跨海替選手加油打氣，而最後雖然未能獲勝，但是看到踢平強隊烏拉圭，也讓大家又驚又喜。

NBA詹皇跑去踢世足？　本人回應了

NBA詹皇跑去踢世足？　本人回應了

世足運彩「登不進卡爆」！內行曝萬用1招：下注最快

世足運彩「登不進卡爆」！內行曝萬用1招：下注最快

內馬爾場邊爆哭　隊醫：右腳踝遭撞擊受傷

內馬爾場邊爆哭　隊醫：右腳踝遭撞擊受傷

熬夜看巴西場值了！「側掛金鉤」球迷超激動

熬夜看巴西場值了！「側掛金鉤」球迷超激動

關鍵字：

2022世足新冠肺炎COVID-19世界疫情WHOMERS

讀者迴響

熱門新聞

許老三反常安靜...小S靠近才知「事情大條」爆哭

8名烏克蘭辣模穿超高衩當伴娘！新郎看失魂笑翻

護理師搶救車禍重傷患　回家才知是女兒崩潰

快訊／具俊曄發聲：停止造謠！

汪小菲半夜床上直播「神秘女露餡」

賈永婕「千萬床墊沒賣汪小菲」公開對話細節

捷運新埔站「人潮塞爆」像跨年！現場畫面曝

Netflix「12月下架片單」大公開！　一整排神片掰了

一代廟會傳奇車禍亡！妻慟：放棄急救真的好痛

一代廟會傳奇殞命！妻見黑影哭喊：祢真的回來看我

對號座被佔位　母一句話讓她氣炸

抗議天王柯賜海人生謝幕　「百億身家」傳說揭密

賈永婕致電海絲騰老闆！　揭「汪小菲千萬床墊」真相

「八掛山」惡夢難解　關之琳代言社區慘成北部最大廢墟

小S二女兒「同框爸媽慶生」被拍！

更多

最夯影音

更多
田馥甄心疼她「為救狗兒子沒了」　回想田蹦：我有珍惜每個當下

田馥甄心疼她「為救狗兒子沒了」　回想田蹦：我有珍惜每個當下
「一代廟會傳奇」重機摔車亡　禮生妻：幫摯愛放棄急救好痛

「一代廟會傳奇」重機摔車亡　禮生妻：幫摯愛放棄急救好痛

色鉛筆→鎖鏈、玫瑰花　藝術家刻微型雕塑品！

色鉛筆→鎖鏈、玫瑰花　藝術家刻微型雕塑品！

小S為二女兒Lily慶生她感動哭！　唸卡片哽咽：你們比我重要太多

小S為二女兒Lily慶生她感動哭！　唸卡片哽咽：你們比我重要太多

小S首現身！　遭汪小菲砲轟3天..秒衝進電梯

小S首現身！　遭汪小菲砲轟3天..秒衝進電梯

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面