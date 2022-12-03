台大碩士學位遭撤！論文被質疑是槍手代寫　鄭文燦：是我寫的！

記者楊淑媛、劉人豪／桃園報導

繼新竹市前市長林智堅爆發台大國發所碩士論文抄襲被撤銷學位，桃園市長鄭文燦就讀台大國發所碩士在職專班碩士論文，也因抄襲導致學位被撤銷學位。鄭文燦今(3日)前往客家文化演藝廳出席績優教保服務機構及優良人員表揚大會時，再度表示坦然面對學倫會審議的結果，對於被質疑論文是找槍手代寫，鄭文燦表示：「這論文是我寫的，這很清楚」。

▲對於被質疑論文是槍手代寫，鄭文燦強調論文是他寫的。（圖／記者楊淑媛翻攝）

鄭文燦表示，在口試的時候，通過3位口試委員的論文審查，當時國發所沒有規定要做相似性比對，當時也沒有流行這樣的軟體，經過十幾年，學倫會根據檢舉，用相似性比對的軟體，找出了一部分沒有引述的論文來源，當時如果有做比對，當然會把附註、參考論文都填上去，這是基本的道理。

鄭文燦強調有些論文的引述來源沒有做附註，「這不是抄襲單一篇論文形成的，那也沒有抄襲的意圖」，所以當時就書面跟口頭都向學倫會致歉，會坦然面對審議結果，也會跟大家表達歉意，寫作的瑕疵，未來包括在職專班碩士論文，將來是不是要建立起同樣的標準，「站在我的立場我會坦然面對學倫會審議的結果。」

對於桃園市議員候選人游智彬質疑，鄭文燦的碩士論文是槍手代寫，鄭文燦強調，游智彬檢舉了很多案，「這論文是我寫的，這很清楚」。鄭文燦說明，當時並沒有做論文來源的比對，十幾年後用現在的比對軟體可以找的到，這當然是當時寫作過程上的疏失，願意對這個疏失負起責任，也願意致歉。