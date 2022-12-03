鄭文燦論文抄襲道歉了！　朱立倫嘆：很遺憾，也覺得滿丟臉

記者楊淑媛、莊智勝／桃園報導

民進黨論文抄襲連環爆，繼新竹市長林智堅後，桃園市長鄭文燦也被爆台大國發所碩士論文抄襲。對此，今(3日)桃園市長當選人張善政、以及國民黨黨主席朱立倫也對此做出回應，朱立倫坦言，「市長的論文是抄襲的，而且被我的母校台大認定，很遺憾，也覺得滿丟臉！」

▲對於鄭文燦論文抄襲一事，朱立倫表示，「很遺憾，也覺得滿丟臉！」。（圖／記者楊淑媛翻攝，下同）

張善政與朱立倫今上午出席桃園市黨部感恩茶會，會前接受媒體聯訪，對於現場記者提及鄭文燦論文抄襲、且碩士學位遭撤銷一事，張善政表示，「鄭文燦市長已經對外道歉，我相信他還是會繼續專心市政，跟我們搭配把交接做好，我也很期待他有很好的未來發展，繼續為桃園打拚。」

朱立倫則對於論文抄襲一事感到遺憾，「我畢竟也是桃園的一份子，怎麼市長的論文是抄襲的，而且是被我的母校台大認定，很遺憾、也覺得滿丟臉，鄭市長要誠心道歉面對。最重要的，蔡英文總統作為國家領導人，過去長期以來這段時間，你給大家講的就是不管道德是非，瞎挺、硬挺，挺抄襲，這已經是全民的印象最深刻的一件事。」

朱立倫說，現在不管是林智堅、還是鄭文燦，接下來還會有很多民進黨人士抄襲，「蔡總統是不是該出來向全民道歉，前面為了選舉亂挺、瞎挺，沒有是非、甚至攻擊母校，這些事情都要講清楚，台灣還是需要善良的社會，回到有是非的、道德觀的社會。」