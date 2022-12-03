維護大型車行車秩序！　南警列8大項目為取締重點

台南市警刑警大隊偵辦以台南火車站周遭飯店為據點的犯罪集團，檢警專案小組蒐證後，分別在台南、屏東等地查獲年約40歲的吳姓男子、伍姓女子為首等9人到案，查出該集團4天就提領了160萬元現金，偵訊後將全案依詐欺罪嫌送辦。