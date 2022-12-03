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維護大型車行車秩序！　南警列8大項目為取締重點

▲台南市警一分局聯交通警察大隊、台南監理站執行「移動式過磅勤務」，針對大型貨車頻繁行駛路段，以8大項目為取締重點。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警一分局聯交通警察大隊、台南監理站執行「移動式過磅勤務」，針對大型貨車頻繁行駛路段，以8大項目為取締重點。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警一分局於12月2日下午聯交通警察大隊、台南監理站執行「移動式過磅勤務」，針對大型貨車頻繁行駛路段，如小東路、大同路、林森路、中華東路等加強攔檢稽查。

近來發生大型車多起事故，台南柳營區聯結車轉彎時，不慎將車上大型鋼圈甩落地面，永康區近大灣交流道，聯結車未注意道路限高，載運貨櫃撞上限高門架，動彈不得，均影響車流狀況。

鑑此警方針對大型車輛特性，加強大型車8項違規取締，分別為：未裝設行車視野輔助系統及行車紀錄器、貨物超過規定之長度、寬度、高度、載運整體物品違規、超載、轉彎未依規定、闖紅燈、違規停車、未依規定申請路權。

▲台南市警一分局聯交通警察大隊、台南監理站執行「移動式過磅勤務」，針對大型貨車頻繁行駛路段，以8大項目為取締重點。（圖／記者林悅翻攝，下同）

本次勤務共出動23名警力，計攔查6件，過磅超載1件、違規停車3件、號牌污穢1件，今年迄今本分局累計舉發352件大型車交通違規，其中超載計37件、未申請路權行駛計145件、違規停車計108件、未依規定裝設行車記錄器視野輔助系統計23件等。

▲台南市警一分局聯交通警察大隊、台南監理站執行「移動式過磅勤務」，針對大型貨車頻繁行駛路段，以8大項目為取締重點。（圖／記者林悅翻攝，下同）

第一分局於12月2日下午聯合台南市警交通警察大隊、台南監理站執行「移動式過磅勤務」，針對砂石（大型貨）車頻繁行駛路段，如小東路、大同路、林森路、中華東路等加強攔檢稽查，本次勤務共出動23名警力，計攔查6件，過磅超載1件、違規停車3件、號牌污穢1件，今年迄今一分局累計舉發352件大型車交通違規，其中超載計37件、未申請路權行駛計145件、違規停車計108件、未依規定裝設行車記錄器視野輔助系統計23件等。

一分局分局長方國璽呼籲，大型車駕駛人遵守交通規則為本分，一般道路使用者也需要遵守相關交通規則，並提升防禦性駕駛觀念，主動遠離大型車輛，保持適當距離，避免憾事發生。

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