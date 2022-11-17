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毒味機車男深夜未開大燈遭攔　南警起獲愷他命毒品

▲33歲水電工沈姓男子，因騎車未開大燈被市警二分局警方攔查，起獲K他命毒品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲33歲水電工沈姓男子，因騎車未開大燈被市警二分局警方攔查，起獲K他命毒品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

33歲沈姓男子於17日凌晨0時30分許，做完水電工作並吃完宵夜後，準備返家途經民權路與康樂街口，因騎乘機車未開啟大燈，且停等紅燈超越停止線，被市警二分局巡邏警網發現上前攔查，進而查獲沈嫌持有K他命毒品，依毒品罪嫌送辦。

市警二分局海安派出所警員洪正偉、劉高明巡邏經過發現上前勸導，員警洪正偉一靠近沈男旁，即聞到一股毒品異味，經善用盤檢技巧，在其打開隨身包包拿取證件時，請其就皮包內物品來配合檢查，沈男一聽聞馬上支支吾吾、神色大變，直以有個人情趣用品等隱私物品來拖延，後續也在其打開背包暗袋時發現藏有1包密封袋，內有K他命0.99公克，即被員警經帶回偵辦。

▲33歲水電工沈姓男子，因騎車未開大燈被市警二分局警方攔查，起獲K他命毒品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

員警調查發現，沈嫌剛吃完宵夜並於路旁甫抽完1支摻有愷他命毒品之香菸後，騎乘機車準備返回家中，不料因未開啟大燈且停等紅燈超越停止線，為巡邏員警發現有行車危險而攔查。

尤其碰到有豐富毒品查緝經驗之洪員，立即聞到剛抽完毒菸之毒品氣味，才後續被員警在其背包內起獲0.99公克K他命，經毒品及尿液篩檢均呈現第三級毒品K他命陽性反應，全案將沈嫌依毒品危害防制條例送辦。

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