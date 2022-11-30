4天得手160萬！台南檢警掃蕩9人詐欺集團　無良情侶檔主嫌落網

記者林悅／台南報導

台南市警刑警大隊偵辦以台南火車站周遭飯店為據點的犯罪集團，檢警專案小組蒐證後，分別在台南、屏東等地查獲年約40歲的吳姓男子、伍姓女子為首等9人到案，查出該集團4天就提領了160萬元現金，偵訊後將全案依詐欺罪嫌送辦。

▲▼台南檢警破獲詐欺據點，逮捕主嫌吳姓男子等人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警刑警大隊毒品查緝中心溯源專案組日前接獲報案，指稱有不肖詐欺車手集團以台南火車站周遭飯店作為詐欺集團據點，由車手利用大眾交通運輸工具之便，四處以人頭金融卡領取詐騙款項，並製造斷點躲避追緝。案經刑大毒品查緝中心溯源專案組與麻豆、善化、第二分局共組專案小組，報請台南地檢署誠股廖檢察官羽羚指揮偵辦，展開追查。

歷經數月追查發現，該集團係由40歲吳男、30歲伍女等情侶檔主嫌，指揮旗下幹部26歲林男、23歲施男承租飯店房間，作為提領詐騙款項彙集據點，另招募多名年少無知、甫出社會轎班（會）成員有王男及未成年少年等5名擔任車手，領取人頭帳戶包裹及提領贓款。

該集團利用社群平台張貼刊登工作機會方式，取得被害人寄送之金融卡，再以解除分期付款手法詐騙被害人匯款，清查2022年7月20至23日僅4日提領金額即高達新台幣160萬元。

專案小組於11月8日專案期間，執行第一波同步掃蕩流竄台南之集團成員7人到案。再持續溯源追查，於11月22日持搜索票及拘票，拘提藏匿於屏東地區之吳姓、伍姓主嫌2人到案，並查扣贓款新台幣10萬元及犯罪工具電腦、手機、存摺、金融卡等贓證物，全案詢問後依詐欺等罪移送台南地檢署偵辦，並聲請羈押獲准。

刑事警察大隊大隊長林宏昇呼籲：不法犯罪集團切勿心存僥倖，台南市政府警察局仍將戮力打擊詐欺集團，維護市民朋友生命、身體、財產安全；更提醒民眾如接獲要求「變更金融卡密碼、寄送金融卡、存摺」，就是詐騙！如遇疑似詐騙情事，請立即撥打「110」或「165反詐騙諮詢專線」，尋求警方協助即時查證。