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債務問題離家出走意圖輕生　南警即刻救援順利尋獲

▲台南市警二分局接獲高雄市警局緊急協尋通報，依婦人手機定位最後的發話位置，順利找到意圖尋短的婦人，及時化解可能發生的悲劇。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市警二分局接獲高雄市警局緊急協尋通報，依婦人手機定位最後的發話位置，順利找到意圖尋短的婦人，及時化解可能發生的悲劇。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市警二分局21日晚間8時許接獲110跨轄轉報高雄市警局緊急協尋通報，有一名婦人因債務問題離家外出，並傳訊息輕生念頭，市警二分局依婦人手機定位最後的發話位置在中西區民權路，立即通報線上警力積極協尋，順利找到意圖尋短的婦人，及時化解可能發生的悲劇。

據了解，46歲黃姓婦人因債務問題導致心情不佳，騎乘機車離家出走，並LINE傳訊息給家人表示有輕生的念頭，之後家人均聯繫不上相當著急，擔心黃女會想不開，立即報警緊急協尋。

市警二分局民權派出所21日晚間8時許接獲通報後，立即派遣警員賀旌迪、黃聖文、鄭亦晉、盧永耀沿手機發話定位位址周邊梭巡及附近飯店，一一詢問是否有黃姓婦人入住，最終皇天不負苦心人，不到1小時的時間員警於中西區忠義路一家旅館成功找到黃姓婦人，員警在撫慰關心後，黃婦的心情漸漸平復，同意隨警方帶返派出所保護安置、依規定撤尋及通報，並聯絡其家屬告知黃姓婦人並無大礙，其家屬對於警方積極協尋過程表達感謝之意。

市警二分局表示，警方在第一時間立即透過勤務中心指揮系統通報協尋，以最快的速度處理意圖尋短事件，處理員警具有高度警覺性、敏感度，能以最快速度尋獲黃婦，警察用心，讓民眾安心。如有任何問題，都可善用自殺防治諮詢安心專線0800-788995及生命線協談專線1995或張老師專線1980等心理諮詢電話尋求協助，以協助自己及親友安渡難關。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995

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