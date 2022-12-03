把握今天！明起2波東北季風接力　北台整周「濕涼不適」下探17℃

▲今日有短暫空檔，氣溫明顯回升。（圖／中央氣象局）

記者葉國吏／綜合報導

把握今天好天氣！今天全台氣溫明顯回升，白天舒適微熱、早晚涼，日夜溫差大，明天起有兩波東北季風接連南下，北台灣整周濕涼多雨，溫度下探17度，會令人感到不適，要有心理準備。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今日有短暫空檔，氣溫明顯回升；各地晴時多雲，白天舒適微熱、早晚涼，日夜溫差大。各地區平地氣溫：北部18至28度，中部16至31度，南部17至32度，東部16至31度。

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下周有兩波「東北季風」接連南下，強度比上波稍弱，與「大陸冷氣團」(台北測站≦14度)則有段差距，約暖了3度左右；但兩波之間，空檔不明顯，使得整周都是迎風面(北部、東半部)易降雨，背風面(中南部)晴朗；而北台灣則呈現濕涼多雨，令人不適的天氣，要有心理準備。

▲左圖：3日4：30紅外線雲圖顯示，北台灣有稀疏中高雲。中圖：3日4：40雷達回波合成圖顯示，西北沿海有弱回波。右圖：3日4：30累積雨量圖顯示，西北沿海有毛雨。（圖／三立準氣象· 老大洩天機）

明(4)日「東北季風」開始南下，氣溫漸降，北台灣雲量漸增，北部、東北部轉有局部短暫雨。下周一、二(5、6日)「東北季風」增強、氣溫降；北部、東半部有局部雨，北台轉濕涼微冷，中南部晴時多雲，白天舒適、早晚涼。

下周三(7日)東北季風稍減弱，氣溫略升，但降雨型態未變。下周四、五(7、8日)另一「東北季風」再增強、氣溫降，仍是北部、東半部有局部雨，中南部晴時多雲的天氣；北台濕涼，中南部白天舒適、早晚涼。