快訊／11級強風來了！今氣溫溜滑梯　已跌到16.1℃

▲最新衛星雲圖。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

嚴防長浪、11級強陣風！今天（30日）受到冷空氣影響，越晚越冷。根據中央氣象局觀測，各地氣溫一路往下降，今日本島平地最低溫目前出現於上午8時，是在新北市石門的16.1度，至於離島馬祖已降到12.6度。天氣風險公司總經理彭啟明表示，這波東亞的寒潮爆發，台灣仍是冷空氣影響的邊緣。

氣象局上午近8時發布「長浪即時訊息」，今日台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海地區及澎湖、金門、馬祖易有長浪發生，目前新北市富貴角已觀測到4.4米的浪高，請注意。

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▼各地氣溫一路往下滑。（圖／氣象局）

氣象局對基隆市、新北市發布「大雨特報」，東北季風影響，易有短延時強降雨，今日基隆北海岸有局部大雨發生的機率。氣象局也對18縣市發布「陸上強風特報」，東北風明顯偏強，台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至11級強陣風，鄰近海域並有較大風浪。

彭啟明在臉書說，這波東亞的寒潮爆發，台灣仍是冷空氣影響的邊緣，主要還是中國東岸降溫非常顯著、落差也大，離最近的馬祖降溫顯著；台灣北部、東半部感受也明顯，不過降溫幅度還不是很大，迎風面已經有雨勢。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日東北季風挾冷空氣南下，北部、東半部有局部雨，北台越晚越濕冷，中南部多雲時晴，白天舒適、晚微冷。

吳德榮提醒，周四冷空氣籠罩，北台濕冷、中南部早晚微冷，北部、東半部有局部雨，中部有局部短暫雨的機率，南部多雲時晴；今晚、周四晨氣溫降至最低，北台灣將出現13、14度的平地最低氣溫，有心血管疾病及高齡者應注意保暖。

▼今晨8時溫度分布圖。（圖／氣象局）

