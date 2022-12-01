4縣市豪大雨！「東北季風」接力濕冷到下周三　期間僅1天回溫

▲東北季風影響，今(1)日基隆北海岸有局部大雨或豪雨發生的機率，宜蘭地區及臺北市山區易有局部大雨發生的機率，請注意坍方、落石。（圖／中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導

冷空氣持續發威，今晨最冷出現在基隆七堵15.5度。北台灣今天仍舊濕冷、中南部早晚冷，氣象局針對基隆、新北發佈豪雨特報；台北、宜蘭大雨特報。這波濕冷空氣持續到周六有一天空檔回溫，不過周日又有另一波東北季風南下，北台灣再轉濕冷。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今日冷空氣籠罩，北台濕冷，中南部早晚冷，有心血管疾病及高齡者，應注意保暖。北部、東半部局部雨，中部局部短暫雨，南部多雲時晴。各地區平地氣溫：北部16至19度，中部16至24度，南部18至27度，東部16至25度。

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▲今日冷空氣籠罩，北台濕冷，中南部早晚冷。



明(2)日北部、東半部仍有局部雨，冷空氣漸減弱，氣溫小幅回升，北台仍偏濕冷。周六(3日)有一天空檔，氣溫明顯回升；各地多雲時晴，白天舒適微熱、早晚涼。

下周(4)日另一波東北季風逐漸南下，北台灣雲量增多，北海岸、東北部轉有局部短暫雨，氣溫漸降；下周一(5日)東北季風增強，北部、東半部有局部雨，北台轉濕冷；中南部晴時多雲，白天舒適、早晚涼冷。

下周二(6日)東北季風減弱，迎風面降雨緩、氣溫略升；下周三(7日)東北季風再增強，氣溫再下降，北部、東半部局部雨，中南部晴時多雲；北台濕冷，中南部白天舒適、早晚涼冷。

▼左圖：1日4：30紅外線雲圖顯示，中部以北雲層較多。中圖：1日4：30雷達回波合成圖顯示，迎風面及中部皆有降水回波。右圖：1日4：30累積雨量圖顯示，中部以北局部降雨。（圖／三立準氣象· 老大洩天機）