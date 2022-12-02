明天放晴回暖！下周再迎東北季風　低溫掉15度「降雨熱區出爐」

▲下周將再出現一波東北季風，低溫下探15度。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

受東北季風影響，今清晨出現15度低溫，風面北東部持續有雨，不過下午過後將轉為東風環境，水氣將減少，明天天氣好轉，僅北部零星降雨，氣溫將回升；周日將再迎下一波東北季風，北部、東部將轉有雨天氣，下周三白天東北季風雖稍減弱，不過晚間將又有一波增強，低溫將再下探15度。

天氣風險公司分析師方俊元表示，昨天(12/1)晚間到今天(12/2)清晨，中層持續有水氣在往東北方向移動，在中部有零星降雨發生，不過雨勢並沒有太強，迎風面基隆北海岸及宜蘭還是有持續性降雨發生。低溫部分，今天在北部低溫極值有15到16度的出現，中南部及東部則是16到18度，仍是相當涼冷天氣。

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今天持續在東北季風環境下，北部及東部維持陰雨天氣，中部受中層水氣影響，多雲偶有局部短暫雨，南部維持多雲到晴。但到了下午，大陸高壓逐漸東移出海，台灣周圍環境風向逐漸轉成偏東風，風速稍微減弱。

方俊元表示，明天(12/3)將是偏東風環境，水氣稍為減少，各地天氣逐漸好轉，只有北部偶有零星降雨，氣溫上有明顯回升，北部、東部高溫在26到28度間，中南部在28到31度，各地清晨仍是有較低溫機會。

緊接著，下一波東北季風又將報到，方俊元表示，周日(12/4)下波東北季風再次增強，迎風面北部、東部天氣再轉差，陰有短暫雨，主要降雨區會在迎風面基隆北海岸及宜蘭，中南部多雲到晴。下周三(12/7)白天東北季風稍減弱，但晚間東北季風又會再增強，氣溫明顯下降，北部、東部低溫有機會下探15度左右，中南部17到18度，白天氣溫上升幅度大，日夜溫差大。

方俊元指出，展望下周將會持續受到東北季風影響，北部、東部要留意濕涼的天氣，中南部則是日夜溫差變化大，並且要留意中層雲系東移的情況。