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2縣市豪雨！今「斷崖式」降10℃　越晚越冷探13度

▲▼冬天、寒流、冷氣團、強烈冷氣團、濕冷、下雨。（圖／記者湯興漢攝）

▲北部越晚越濕冷。（圖／資料照／記者湯興漢攝）

記者陳俊宏／台北報導

基隆市、新北市豪雨特報，今天（30日）北部高溫「斷崖式」降10度！氣象專家吳德榮提醒，今天北台越晚越濕冷，今晚、周四清晨氣溫降至最低，北台灣將出現13、14度。

中央氣象局今晨發布「豪雨特報」，東北季風影響，易有短延時強降雨，今日基隆北海岸有局部大雨或豪雨發生的機率。氣象局也對18縣市發布「陸上強風特報」，東北風明顯偏強，台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至11級強陣風，鄰近海域並有較大風浪。

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氣象局預報員黃恩鴻接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今天到周五冷空氣影響，中部以北、宜蘭和花蓮明顯轉涼，今天北部溫度持續下降，早上來到20度，今晚到周四清晨是最冷時間，預估北部低溫16、17度；而中南部和花東白天溫度小幅回升，晚間也會降到18、19度。氣象局觀測，台北周二最高溫來到30.7度，今預估僅20度，降幅達10度。

（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

黃恩鴻說，今到周五降雨以北部、東半部為主，其中最明顯在基隆北海岸和東北部，今晚到周四中部也可能有些降雨；周六東北季風減弱，溫度稍回升，北部、東半部仍有局部短暫雨，不過，雨勢更緩和、空檔變長，但周日水氣又開始增多。

黃恩鴻表示，下周一東北季風再增強，影響到下周二，北部、東北部氣溫稍下降，北部、東半部有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日東北季風挾冷空氣南下，北部、東半部有局部雨，北台越晚越濕冷，中南部多雲時晴，白天舒適、晚微冷。

吳德榮提醒，周四冷空氣籠罩，北台濕冷、中南部早晚微冷，北部、東半部有局部雨，中部有局部短暫雨的機率，南部多雲時晴；今晚、周四晨氣溫降至最低，北台灣將出現13、14度的平地最低氣溫，有心血管疾病及高齡者應注意保暖。

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