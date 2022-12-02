4縣市大雨！下周2波東北季風炸北台　整周濕涼多雨不適

▲東北季風影響，今(2)日基隆北海岸、新北市(汐止)、宜蘭地區及臺北市山區有局部大雨發生的機率，請注意坍方及落石。（圖／中央氣象局，下同）



記者葉國吏／綜合報導

今晨本島最低溫出現在新北石門4：40分15.5度，白天冷空氣略減弱，氣溫小幅回升，北台偏濕冷，中南部白天舒適微熱早晚冷。氣象局針對北北基宜發佈大雨特報，明天短暫空檔，氣溫明顯回升，不過下周有2波東北季風接力，北台灣整周都是濕涼多雨、感到不適的天氣。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今日北部、東半部仍有局部雨，中南部多雲時晴；冷空氣略減弱，氣溫小幅回升，北台偏濕冷，中南部白天舒適微熱早晚冷，有心血管疾病及高齡者，仍應注意保暖。

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▲今日北部、東半部仍有局部雨，中南部多雲時晴。

各地區平地氣溫：北部16至22度，中部17至30度，南部17至32度，東部17至25度。明(3)日有短暫空檔，氣溫明顯回升；各地多雲時晴，白天舒適微熱、早晚涼，日夜溫差大。

下周有2波東北季風接連南下，中間空檔不明顯，使得整周都是迎風面易降雨，背風面晴朗，北台灣則皆是濕涼多雨、令人不適的天氣。下周(4)日東北季風開始南下，氣溫漸降，北台灣雲量漸增，北海岸、東北部轉有局部短暫雨。

下周一、二(5、6日)東北季風增強、氣溫降，北台轉濕冷，中南部白天舒適、早晚冷；下周三(7日)東北季風稍減弱，氣溫略升；下周四(7日)起另一東北季風再增強。下周一至周四皆是迎風面(北部、東半部)有局部雨，背風面(中南部)晴時多雲的天氣。

▼左圖：2日4：50紅外線雲圖顯示，新竹以北雲層較多。中圖：2日5時雷達回波合成圖顯示，迎風面有降水回波消長。右圖：2日5時累積雨量圖顯示，北部有局部降雨，北海岸、東北部較明顯。（圖／三立準氣象· 老大洩天機）