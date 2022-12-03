歌劇院NOVA展新氣象　法國影后來臺演《櫻桃園》

▲亞維儂藝術節╳提亞戈．羅提吉斯《櫻桃園》劇照 攝影：Christophe Raynaud de Lage／Festival d'Avignon



圖、文／臺中國家歌劇院提供

臺中國家歌劇院的「NTT-TIFA 台灣國際藝術節」將在明年以新品牌「NTT Arts NOVA 藝想春天」與觀眾見面，包含舞蹈、戲劇、音樂等11檔國內外節目將於3月10日至6月4日登場。《薪傳》將在雲門舞集50週年之際，由林懷民和朱宗慶打擊樂團攜手復刻經典；法國重量級影后伊莎貝．雨蓓，也將親自訪臺主演《櫻桃園》。

歌劇院總監邱瑗表示，疫情這兩年，大家最想念的是人跟人的接觸，而時代有新的風向轉變，「NTT Arts NOVA」希望找到春天節目新的定錨：以新氣象、新物件、新眼光、新眼界、新觀點、新媒體來切入。

國際當代劇場大師將再度造訪，羅伯．勒帕吉╳機器神的《庫維爾1975：青春浪潮》，以神奇劇場魔法訴說懷舊成長歲月；曾以《小紅帽》、《小木偶》、《仙杜拉》童話三部曲來臺的路易霧靄劇團，將上演新作《童話與傳說》，探索未來世界；在2021年成為旋風話題人物的導演暨演員瑞克．米勒繼《爆發年代》後，將以續作《爆發年代X》、《爆發年代YZ》重返歌劇院，再次以一當百帶領觀眾穿梭1970-2020年。

最前衛的劇場體驗！瑞典哥德堡舞團將首度來臺，知名編舞家戴米恩．雅勒、莎倫．伊爾以雙舞作《Skid》與《SAABA》，重設舞蹈地平線，在直通樂池、34度的陡峭斜坡上體驗重力；《仍…息在零地》是香港藝術家梁基爵對音樂認知的翻轉，當代音樂不再是「音樂」，發出聲響的，可能不是熟悉的樂器，而是整座舞台。

令人屏息的舞作世界首演！布拉瑞揚舞團《我‧我們》邀請ABAO阿爆擔任音樂統籌、視覺藝術家磊勒丹・巴瓦瓦隆，打造排灣電幻新世界；《墨》是黃翊解重構大師董陽孜書法之舞，邀請黑川良一將文字轉化為瞬變的音像；《在消逝之前，能不能喜歡我？》是一場用身體挽救的能源失戀危機，舞者將耗盡體力，一切終將在黑暗中消逝；謝杰樺╳安娜琪舞蹈劇場《肉身賽博格》，接續前作《Second Body》探討真實與數位身體交錯混合，讓舞者在台上長出三頭六臂。