歌劇院與中國信託攜手培育音樂劇人才　蓄積創作能量

▲臺中國家歌劇院與中國信託文教基金會共同主辦「NTT+×中國信託—音樂劇人才培育工程」。



圖、文／臺中國家歌劇院提供

臺中國家歌劇院與中國信託文教基金會共同主辦的「NTT+×中國信託—音樂劇人才培育工程」，分為「創作孵育」及「製作發展」2階段，以2年時間匯聚國內外師資、場館資源，提供音樂劇編劇創作者自構想、打磨、讀劇到完成製作，完整產製經驗。

第二屆第1階段遴選勝出的5部劇本，將於10月21日至23日假歌劇院角落沙龍舉行讀劇呈現，9月1日當天開放報名，一天之內全數票券索取一空，顯示觀眾對於歌劇院音樂劇作品之支持與喜愛。本屆在「製作發展」階段媒合擁有豐富戲劇、音樂劇、阿卡貝拉（A Cappella）人聲音樂作品等經歷的5位新生代導演陳侑汝、陳昶旭、孫自怡、張稜與張仰瑄擔任讀劇導演。

10月21日首場讀劇為楊宣哲創作的《手》，藉童話風格包裹寫實寓言，呈現戰爭的殘酷與無奈；10月22日王顥燁《紀念日》與作曲楊易修共同創作，以彰化悠久的戲曲文化對比青年面對戰爭的心境；戴唯琪與作詞陳宛妤創作的《十五分鐘的明星》探討社群媒體爆紅的瞬間的「成名」時刻。

10月23日黃琳晶以富含文學性與反映當代思潮的《日晷》，回望日治時期臺灣文化的繁花盛開；陳治廷、林絲雯《請聽神明的話》則將神明比擬成企業主管，藉由月老部門幫助凡間男女尋找愛情的過程，反思感情關係。