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台中歌劇院聖誕4亮點！空中花園、巨型投影　看表演享主題耶誕大餐

▲▼臺中國家歌劇院空中花園耶誕燈飾。（圖／陳又維攝影／臺中國家歌劇院提供）

▲臺中國家歌劇院空中花園耶誕燈飾。（圖／陳又維攝影／臺中國家歌劇院提供）

記者林育綾／台中報導

臺中國家歌劇院成立近6年來，已成為台中人聖誕必訪景點之一！去年起更打造19公尺高的「光之曲幕」，最近帶來耶誕期間限定的藝術投影，在整點播映；「空中花園」也有節慶造景、裝置藝術，好拍又好玩。而每年更在耶誕推出精彩歌劇，今年的羅西尼歌劇《塞維亞理髮師》近5千張票更全數完售，座無虛席，顯見已成為表演藝術圈年度盛事。

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▲臺中國家歌劇院熱門看點「光之曲幕」，12月推出耶誕限定影像《光的四重奏》。（圖／臺中國家歌劇院提供）

1、光之曲幕

臺中國家歌劇院打造「光之曲幕」，19米高曲牆融接投影，從2020年起度以來已邀請超過10位藝術家和影像團隊，創作5件主題作品，至今觀賞人次突破72萬！

▲▼臺中國家歌劇院聖誕亮點。（圖／記者林育綾攝）

▲耶誕期間限定的影像《光的四重奏》即日起至明年1月9日。（圖／記者林育綾攝）

今年12月推出耶誕期間限定的影像《光的四重奏》，由兩度獲得「世界劇場設計展」視覺藝術獎的藝術家王奕盛設計統籌，攜手曾獲金曲金鐘獎的音樂家柯智豪合力打造，包括粉紫色的「祈禱Pray」、紅色「愛Love」、藍色「和平Peace」、橘黃色「希望Hope」，4個主題交織成充滿軟萌奇幻生物居住的魔法世界。

19米高的曲牆彷彿化為西班牙聖家堂光影彩繪，即日起至明年1月9日於歌劇院二樓大劇院前廳整點播映，適合與朋友、情人、親子一同欣賞！

▲臺中國家歌劇院熱門看點「光之曲幕」，12月推出耶誕限定影像《光的四重奏》。（圖／臺中國家歌劇院提供）

▲▼臺中國家歌劇院聖誕亮點。（圖／記者林育綾攝）

▲臺中國家歌劇院空中花園，白天、夜間風情大不同。（圖／記者林育綾攝）

2、空中花園

劇院頂樓的「空中花園」，也是許多觀眾和遊客必訪點之一，而近來打造耶誕主題造景，可見到聖誕老公公跳進煙囪「卡住」的俏皮模樣，還有樹上、草地燈飾，白天與夜晚風情大不同，都很適合拍照，更能俯瞰台中市景，放鬆chill一下。

▲▼臺中國家歌劇院空中花園耶誕燈飾。（圖／陳又維攝影／臺中國家歌劇院提供）

▲▼臺中國家歌劇院空中花園耶誕燈飾。（圖／陳又維攝影／臺中國家歌劇院提供）

▲▼臺中國家歌劇院空中花園耶誕燈飾。（圖／陳又維攝影／臺中國家歌劇院提供）

3、耶誕看歌劇

臺中國家歌劇院每年耶誕節推出重磅歌劇節目，吸引全台各地的樂迷在此時齊聚，已成為表演藝術圈年度盛事。今年推出羅西尼歌劇《塞維亞理髮師》，由丹麥皇家劇院授權重製，服裝、佈景、道具都從丹麥直送台灣，原汁原味呈現導演馬丁‧林博（Martin Lyngbo）的黑白默片風格奇想，突破傳統歌劇框架，逗趣的肢體節奏，搭配優美旋律，完美結合默劇和歌劇。

▲▼羅西尼歌劇《塞維亞理髮師》（圖／臺中國家歌劇院提供）

▲▼今年推出羅西尼歌劇《塞維亞理髮師》大獲好評，近5千張票全數售完。（圖／臺中國家歌劇院提供）

▲▼羅西尼歌劇《塞維亞理髮師》（圖／臺中國家歌劇院提供）

《塞維亞理髮師》近5千張票券全數完售，在22日晚間首演相當成功，全場座無虛席，大劇院瀰漫著嬉鬧趣味的歡快氛圍，而謝幕時來自觀眾的掌聲與歡呼聲不絕於耳。來自台南的歌劇愛好者江小姐表示，「這是我看過最好玩的歌劇了！」

藝術總監邱瑗說，夏天來看音樂劇，耶誕假期看歌劇，歲末參加跨年音樂會，就是歌劇院期待將表演藝術以「沒有門檻」的方式，融入大家生活節奏的理念。這次更有許多歌劇愛好者特地跑去向她致謝，表示謝謝歌劇院送給他們一個這麼歡樂有愛的耶誕禮物，「與家人朋友一起看演出、一起暢快大笑真的是太過癮了！」

4、主題耶誕大餐

為了呼應年度鉅獻歌劇節目，位於歌劇院5樓的「VVG Food Play & BAR 好樣食藝餐廳」今年也搭配12月歌劇院羅西尼經典歌劇《塞維亞理髮師》，設計出期間限定的「羅西尼主題」聖誕大餐。向義大利歌劇大師羅西尼致敬，以他一生最愛的美食發想，再由VVG主廚重新詮釋經典菜色，推出羅西尼牛排，以菲力、鵝肝、松露的經典搭配帶來奢華美味，即日起至12/26日限定推出。

▲▼「羅西尼主題」聖誕大餐，牛排。（圖／記者林育綾攝）

▲▼「羅西尼主題」聖誕大餐。（圖／記者林育綾攝）

▲▼臺中國家歌劇院聖誕亮點。（圖／記者林育綾攝）

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