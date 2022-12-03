國家工藝成就獎得主出爐　鹿港出身木雕大師李秉圭執鑿60年獲肯定

▲鹿港藝師李秉圭獲2022年國家工藝成就獎。（圖／台灣工藝研究發展中心提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

台灣工藝領域最高榮譽獎項「國家工藝成就獎」，今年歷經嚴謹之初審和決審程序，評審團一致通過由木雕大師李秉圭獲獎；台灣工藝研究發展中心指出，李秉圭對於木雕志業堅持不懈達60年，在工藝創作、研究、修復、傳習等多重面向有卓越成就與貢獻，因此獲得評審團肯定。

工藝中心介紹，李秉圭於民國38年出生，為鹿港傳統木雕李氏家族第五代傳人，從小受到家學薰陶，尤其是其父暨民族藝師李松林的教授啟蒙，而後承襲家業；而作為文化古鎮的鹿港具有豐厚風土民情、民俗儀式及地方信仰，李秉圭在工藝創作上所表現出豐厚的文化底蘊，即根植於他的成長地鹿港，也是他隨時汲取文化養分之泉源。

工藝中心表示，李秉圭的創作歷程經過多面向學習、融合、轉化、創新等階段，於傳統古典中納入當代思惟及個人體悟，透過多元創作題材自由演繹，開拓傳統木雕發展的嶄新面貌；同時他也重視傳統木雕與鑿花之技術性及藝術性研究，從空間構圖至實際施作，呈現細緻的雕刻美感及綜觀性的格局。

李秉圭在創作之外亦積極投身修復工作，將修復物件與過去歷史、材料、技法及風格再次連結，體現文化資產的修復知識倫理；同時無私投入推動匠藝研究與傳習，透過階段性、儀式性主題教授藝生，傳承木雕及鑿花技藝，並傳遞工藝最為重要的精神與態度，將其木雕日常工課從個人創作研究走向社會大眾，以培育更多的台灣工藝人才。

工藝中心表示，「國家工藝成就獎」由文化部指導、該中心主辦，表彰於臺灣工藝領域具有卓越成就而為社會典範者；李秉圭致力於木雕工藝近一甲子，體現職人精神，今年獲得殊榮，也肯定他在工藝領域辛勤耕耘、多元發展以及傳承奉獻的精神，足堪國人表率。