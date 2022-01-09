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豬八戒是「天篷大帥」！「人間國寶」陳啟村雕塑展即起佛館展出　

▲陳啟村與完成總統辦公桌飾板 。（圖／記者陳崑福攝，下同）

▲陳啟村老師與總統辦公桌前飾板 。（圖／記者陳崑福攝，下同）

記者陳崑福／高雄報導

傳統木雕工藝家、也是文化部頒發傳統木雕最年輕「人間國寶」的陳啟村，其「藝湛登峰」雕塑展，目前正在佛陀紀念館展出，件件作品，展現他收放自如、心神合一的雕工，令人驚嘆；曾多次參加木雕評審的傳統木雕家蔡明海說，「惟有學過解剖的陳啟村，才能如此精準掌握每件作品的肌肉、紋理及比例，賦予它新的生命，雕刻出如此細膩的作品」。

▲陳啟村與完成總統辦公桌飾板 。（圖／記者陳崑福攝，下同）

▲陳啟村與完成總統辦公桌飾板 。（圖／記者陳崑福攝，下同）

「前面有山阻擋，如果不越過山頭，怎麼看得到山頭後面那美麗的風景!」，國小畢業就從事「刻佛仔」的台南市木雕工藝家陳啟村，憑著不怕苦及過人的毅力、不斷學習精神，將傳統木雕工藝注入義大利米開朗基羅、法國羅丹人體肌肉、紋理美學，加上人體解剖，雕刻出的作品，件件精彩，每每令人讚嘆，也奠定他在傳統木雕工藝家的地位，於2020年、56歲就榮獲文化部頒發傳統木雕人間國寶殊榮，成為最年輕得獎者。

▲陳啟村與完成總統辦公桌飾板 。（圖／記者陳崑福攝，下同）

▲▼鄭成功、天篷大元帥。

▲陳啟村與完成總統辦公桌飾板 。（圖／記者陳崑福攝，下同）

佛陀紀念館因此邀請他展覽；進入展廳，首見「總統辦公桌前飾板」百合花，與蔡英文辦公桌相同紋飾，是全台第一次展出；它以台灣檜木等12種原生木材鑲嵌技法完成，精細雕工，令人叫絕。

旁邊的「天篷大元帥」豬八戒，顛覆一般民眾以往對豬八戒留下「好色」的戒刻板印象，原來祂是「紫微大帝」旁邊大元帥，在道教地位相當崇高，豬鼻、嘹牙及雙頭四臂一體成形的雕刻技巧，彰顯他的雕工已隨心所欲、收放自如的技藝。

鄭成功打敗荷蘭人；但鄭成功的長相、身材如何，台灣史料缺乏；時任台灣最後一任總督的揆一被鄭成功打敗返國受審，如此形容「中等身材、臉四方、眼神銳利、眼睛炯炯有神、說話聲音宏亮」，這份資料藏放荷蘭博物館，他據此判斷鄭成功身高170公分，運用「寫意」手法，雕出鄭成功像，入木三分。

同時展出的還有台灣第一名模的林志玲結婚時使用「餅模」，陳啟村老師受台南市長之邀，以烏心石雕刻完成；前方沒有玻璃，一名小女孩臉、手部位宛如緊貼著玻璃的印痕卻歷歷如目，「窗」呈現三度空間的立體感，常讓遊客不禁莞爾一笑。

「人間國寶」的陳啟村「藝湛登峰」雕塑展，即日起至3月6日在佛光山佛陀紀念館展出本館二樓第四展廳展出，件件精彩，都讓遊客一再品味。

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