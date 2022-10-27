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屏東執行分署11／1拍賣紅豆杉木雕羅漢　匠師神作底價14萬

▲紅豆杉木雕佛像 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲紅豆杉木雕羅漢 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

法務部行政執行署屏東分署將於11月1日辦理「123拍賣會」，這次最受矚目的物件為屏東地檢署所囑託的2米高紅豆杉木雕藝品。該木雕佛像雙眼炯然有神，手持禪杖與明珠，上有小獅子精神抖擻，下有小老虎眼神馴服，體現佛者寬懷慈悲降伏化解嗔怒之意境。該作品雖沒有落款，依據鑑定報告所載，從雕刻表現技法細膩整體佈局完整，且刀法雕工流暢來看，製作的木雕師屬上等匠師級別，推估製作時間約為民國70年至80年間。

▲紅豆杉木雕佛像 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲楊分署長拜訪木雕老師蔡明海請益。

該木雕作品原係被告接受他人送禮餽贈所得，因案經屏檢扣押。屏東分署為順利執行這次拍賣，楊碧瑛分署長日前率領分署承辦專案小組，前往新園鄉拜訪國立台灣工藝研究發展中心認證為「工藝之家」的在地木雕大師蔡明海老師，請益木雕價值與保存的問題，期使同仁在拍賣前充實專業知識。這件木雕作品起拍價為14萬元，當日上午9點半開放觀覽、10點持證件登記、10點半開賣，期待有緣人帶回家珍藏。

▲紅豆杉木雕佛像 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲▼雄檢囑託拍賣屏東市797坪土地、破碎機挖土機。

▲紅豆杉木雕佛像 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

這次檢囑標的還有屏檢囑託的HC1110日立自走式破碎機與SUMITOMO挖土機各一台，起拍價分別為15萬元及10萬元，以及雄檢囑託拍賣屏大屏商校區與國仁醫院附近的市區797坪土地，目前已進入3拍，底價下探到820萬元，為一拍價格的64折，非常值得入手。

當天動產另有最受民眾喜愛的新古機車3部，其中1部去年底甫出場的山葉125CC機車進入二拍，只要底價的一半即有機會得標；另有幼兒園娃娃車1部，以及負責海生館BOT經營的海景世界公司股票1180股。上午9點半開放觀覽物件、10點登記、10點半喊價，價高者得標，如欲察看挖土機與破碎機者，請另聯繫承辦股。

不動產則有座落於內埔、里港、牡丹、泰武與枋山的多筆土地，屏東分署歡迎想買不動產的民眾多加利用通訊投標，只要填好分署官網上所載文件並將保證金封存，在10月31日以前寄達「屏東北平路郵局第49號信箱」，分署會有專人取件與通知。11月1日當天下午2點半至3點另可在拍賣室現場投標單，下午3點進行開標。各項拍賣公告及不動產通訊投標注意事項，請參閱屏東分署官網及LINE訊息！

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