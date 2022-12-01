「厚植新國力」中央地方聯手　桃園12／10歡慶移民節

▲中央地方聯手12/10桃園歡慶移民節。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

隨著新移民及新二代人口日增，內政部與桃園市政府、大陸委員會共同舉辦111年移民節多元文化活動，1日於桃園市政府舉行開箱行前記者會。移民署副署長林宏恩表示，今年移民節活動主題為「厚植新國力、移民心故鄉」，於12月10日(星期六)下午2點至5點，在「桃園婦女館」及鄰近延平公園熱鬧舉辦，歡迎民眾參加。

▲手作印尼傳統蠟染桃花方巾。（圖／社會局提供）

林宏恩副署長表示，聯合國在2000年把12月18日訂定為國際移民日，內政部也在民國100年，把這一天頒定為移民節，移民署非常重視這個節日，每年辦理慶祝活動，桃園是新住民來到台灣的首站，集結各國的新住民，因此，今年把移民節規劃在國之都的桃園舉辦，希望呈現台灣多元文化的樣貌，發揮桃園在地的特色，展現新移民在台灣故鄉的包容性，

▲移民署北區事務大隊大隊長林澤謙（右一）和新移民女性關懷協會展示的傳統蠟染服飾。（圖／記者楊淑媛攝）

本次活動主視覺設計意涵為臺灣圖案深根立足於東亞，不同國家的新住民及以來自世界各地的高端人才匯聚，桃園市的市花桃花美麗盛開，輝印出在地文化因新移民而人才濟濟；右下方以象徵移民署的「白天鵝」牽引萬國國旗，吸引世界各國優秀人才入境來臺，成為我國新國力，也是移民「心之所向」的第二故鄉。

桃園市副市長高安邦指出，今年特別選在桃園市舉辦移民節活動非常有意義，顯示中央與地方聯手重視新住民福祉，投入很多心力及行政資源，希望為厚植我國新國力而共同努力，而桃園就是非常適合新住民居住的「好所在」。

記者會中由「泰友印越舞蹈社」的新住民們，穿戴傳統服飾表演故鄉祈福舞蹈揭開序幕，移民署副署長林宏恩及桃園市副市長高安邦化身宣傳大使，和桃園市新移民女性關懷協會及新住民們共同手作印尼傳統蠟染桃花方巾，慶祝移民節這個節日的到來。同時也預告12月10日這個專屬於新住民們的節日將盛大展開。包括：移民署北區事務大隊大隊長林澤謙、桃園服務站主任黃英貴、桃園市政府社會局副局長陳茹文、專門委員張瑜庭、新住民事務科科長李瓊華等均出席活動。