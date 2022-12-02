桃園2歲男童墜8F亡！媽見他熟睡「出門20分鐘」…接獲噩耗情緒激動

▲桃園市龜山區一名2歲男童昨下午從8樓住家墜落地面，重傷不治。（圖／民眾提供）

記者沈繼昌、莊智勝／桃園報導

桃園市龜山區一名年僅2歲的男童昨(1日)自8樓住家墜落，路人發現後緊急上前施以CPR、並送往醫院搶救，惟傷勢嚴重，最終仍宣告不治。據調查，男童父親當時在外工作，母親見他熟睡，因此留他獨自在家，到幼兒園接姊姊放學，不料竟會發生墜樓意外。父母接獲噩耗後情緒激動，一度無法製作筆錄。

桃園市消防局指出，這起意外發生在1日下午3時58分，救護人員趕抵現場時，發現2歲男童倒臥路面，當下呼吸微弱、已經沒有意識，熱心路過民眾見狀，立即上前施以CPR，盼能挽回這條小小生命，救護人員到場後立即接手，並緊急送往林口長庚醫院急救，但由於男童傷勢過重，到院搶救後仍宣告不治身亡。

警方調查，男童家住該棟社區大樓8樓，事發當時父親在外上班，由母親在家照料孩子，但當時男童午睡，母親見他睡得熟，便留他一人獨自在家，外出到幼兒園接姊姊放學，短短20分鐘返家後，即發現孩子墜樓。父母接獲噩耗後不敢置信，情緒相當激動，一度無法進行筆錄。

家防中心指出，根據《兒童及少年福利與權益保障法》規定，「六歲以下或有需要特別看護的兒童，不可讓他獨處或由不適當的人代為照顧」，違反者裁處3千元至1萬5千元罰鍰，家長須接受4-50小時之親職教育輔導，呼籲家長務必不要讓6歲以下的兒童獨處，並隨時注意居家環境的安全，避免憾事發生。