婆婆端1盆水！她新婚夜被逼下跪「幫公公做這件事」　人妻群嗆變態

▲結婚當晚住婆家，媳婦要跪著幫公公洗腳。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



網搜小組／劉維榛報導

一進門就給媳婦下馬威？有女網友透露，同事40年前新婚夜時，婆婆竟要求她跪著幫公公洗腳，讓原PO難以置信直呼「明明好手好腳，為何要別人幫洗腳？」文章曝光後，沒想到現今世代，仍有媳婦被欺壓，一名女網友自曝，「結婚隔天被婆婆叫去跪在浴室，說她家的衣服要這樣洗。」

一名女網友在臉書《毒姑九賤婆媳討論區》表示，最近在公司閒聊婆家各種瞎事時，一位同事侃侃而談說道，40年前嫁入婆家時，當晚婆婆突然端出一盆水，要她跪著幫公公洗腳。

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此話一出後，同事們紛紛目瞪口呆，而原PO也覺得相當荒謬，「實在想不懂，一個人明明好手好腳，為何會需要別人為他洗腳？」

文章曝光後，一票網友咋舌回應，「公婆就想要下馬威，要不得啦！我懂」、「提早體驗手殘腳殘是什麼樣子」、「傳統年代...真的很多變態婆家」、「我是結婚隔天，被婆婆叫去跪在浴室，說她家的衣服要這樣洗...」「很多婆婆都在兒子結婚當天就殘廢了」、「我可以為我的父母跪地洗腳，但是替公婆，我沒辦法」、「我婆婆也在吃飯的時候說這些，還說現在的媳婦真好，我翻翻白眼就閃人了」。

有人直言，「要把媳婦『壓落底』的意思，以後媳婦要乖乖聽話，且任勞任怨不得反抗」、「那年代是真的有這樣的事，還聽過要跪下向公婆認錯的，好在這時代的女性都有受過教育，也隨著時代而進步，不會被這樣傻傻欺負」。

▼有女網友自曝，結婚隔天被婆婆叫去跪在浴室裡。（圖／翻攝毒姑九賤婆媳討論區）

