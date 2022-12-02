疫情讓人更不敢結婚！　陸初婚人數「8年少掉一半」

▲結婚。（示意圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸新婚人數近年持續減少，疫情又更進一步加劇此情況，數據顯示，2021年大陸結婚登記為764.3萬對，這也是自2003年以來，大陸結婚人數首次低於800萬對大關。

根據《第一財經》報導，結婚登記數據包括「初婚人數」和「再婚人數」，相比再婚人數，初婚人數與出生人口的關係更為密切。大陸國家統計局編著出版的《中國統計年鑑2022》顯示，2021年大陸初婚人數為1157.8萬人，比上一年減少70.8萬人，而與2013年的高峰2385.96萬人相比，更是差了超過一半。

初婚人數持續下滑，有多個方面原因，包括適婚人數減少、初婚年齡推遲、經濟壓力、婚戀觀念變化等。近年來我國青年初婚年齡大幅推遲。根據《中國人口普查年鑑－2020》，2020年大陸的平均初婚年齡28.67歲，比2010年的平均初婚年齡（24.89歲）增加了3.78歲。

大陸國家衛生健康委人口家庭司副司長楊金瑞今年初曾表示，「90後」「00後」作為新的婚育主體，絕大部分成長和工作在城鎮，受教育年限更長，面臨的就業競爭壓力更大，婚育推遲現象十分突出。

人口專家、廣東省人口發展研究院院長董玉整分析，當前年輕人對於結婚的必要性、重要性，對於婚育的社會價值的看法都發生了變化，有的人認為結婚生育並不一定是人生的必修科目，甚至認為單身更自由，「特別是在大城市，許多大齡青年還處於未婚未育狀態，儘管他們的父母和親人十分焦慮，但他們自己卻並不著急。」

董玉整提到，還有相當一部分人認為自己的能力有限，結婚帶來的負擔，承受不起，如此等等，「這些思想觀念意識及其行為選擇，對於結婚都不是積極的。」

另一方面，疫情也影響了青年的婚戀。11月28日，內蒙古自治區統計局網站刊發的《疫情之下內蒙古居民結婚對數創新低》介紹稱，「持續3年的新冠疫情，不僅對我區經濟帶來巨大的衝擊，也影響著我區居民的正常生活，結婚率也在下降，2021年全區依法辦理結婚登記居民13.27萬對，創2004年以來全區居民登記結婚對數的新低。」

董玉整認為，結婚人數、初婚人數的下降，也必將對未來的人口發展產生較大影響，「一是出生人口數量更加減少，出生率繼續降低；二是人口自然增長率也受到影響；三是伴隨人們平均預期壽命的不斷提高，人口結構將進一步老化。」