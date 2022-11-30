32歲超正女友「6原因」提分手！他反擊開酸15字...網炸鍋了

▲男網友抱怨，交往8年的女友，因為他尚沒結婚的打算和他分手了。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

在一段感情中，兩個人都必須能站在對方角度思考，才能走得長久。一名男網友表示，愛情長跑的女友突然要求分手，偷看對方與姐妹對話內容，發現自己被甩有「6大原因」，氣得直呼女生太現實只在乎錢，更狠酸「該不會以為32歲分手以後還交得到男友吧？」沒想到網友看完卻一面砲轟他，認為「分得好，她可以找到更好的」。

一名男網友在臉書粉專《靠北女友my girl》匿名發文，表示交往8年的女友突提分手，偷看對方手機中與姐妹的對話後，整理出女友提分手的6個原因：女友認為自己長得還可以、女方爸媽願意提供房子頭期款，但男方卻一再拖延結婚、羨慕別人有汽車接送、不想要永遠AA制、薪水與男方差不多、雙方家庭經濟差距有差，男方家較窮。

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男網友則反擊，女友只是「幾萬人追蹤」，又不是校花等級的好看程度；拖延結婚是因自己還沒存夠錢（男網友主張結婚費用也得平分）；年薪部分男方認為自己以後會升薪升得比女友快。他也表示，「她覺得自己很委屈，青春都花在我身上，我卻不給他一個未來（結婚）。我才覺得我自己很委屈咧，不能再等我幾年嗎？」

最後抱怨女友，「女生為什麼這麼現實？什麼都錢錢錢？我也會努力賺錢，常常買禮物給她，會帶她出去玩、照顧她的生活」，並反酸說「該不會以為自己32歲分手以後還交得到男友吧」，詢問網友該放手還是追回女友。

貼文一出讓不少網友震驚不已，一面倒砲轟，「她能跟著你這種咖8年…我都替她覺得不值得」、「為什麼個性自私，經濟也不佳的男生能交到萬人追蹤，還願意AA 8年的女友」、「你這年紀這個心態，才要擔心自己找不找得到下一個，年輕的還不想要你這種勒」、「真委屈她」、「最後一句話好有大s前夫的即視感」、「分得好，她可以找到更好的」、「你是來靠北女友的，還是來被靠北的？」、「在一起八年不結婚，還在AA，這男的真的可以放生了」。

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