　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

32歲超正女友「6原因」提分手！他反擊開酸15字...網炸鍋了

▲許姓男子去年9月間不滿與女友分手，竟竊取其手機盜取裸照等私密照散播給其親友觀看，還寫恐嚇信函。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲男網友抱怨，交往8年的女友，因為他尚沒結婚的打算和他分手了。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

在一段感情中，兩個人都必須能站在對方角度思考，才能走得長久。一名男網友表示，愛情長跑的女友突然要求分手，偷看對方與姐妹對話內容，發現自己被甩有「6大原因」，氣得直呼女生太現實只在乎錢，更狠酸「該不會以為32歲分手以後還交得到男友吧？」沒想到網友看完卻一面砲轟他，認為「分得好，她可以找到更好的」。

一名男網友在臉書粉專《靠北女友my girl》匿名發文，表示交往8年的女友突提分手，偷看對方手機中與姐妹的對話後，整理出女友提分手的6個原因：女友認為自己長得還可以、女方爸媽願意提供房子頭期款，但男方卻一再拖延結婚、羨慕別人有汽車接送、不想要永遠AA制、薪水與男方差不多、雙方家庭經濟差距有差，男方家較窮。

[廣告]請繼續往下閱讀...

男網友則反擊，女友只是「幾萬人追蹤」，又不是校花等級的好看程度；拖延結婚是因自己還沒存夠錢（男網友主張結婚費用也得平分）；年薪部分男方認為自己以後會升薪升得比女友快。他也表示，「她覺得自己很委屈，青春都花在我身上，我卻不給他一個未來（結婚）。我才覺得我自己很委屈咧，不能再等我幾年嗎？」

最後抱怨女友，「女生為什麼這麼現實？什麼都錢錢錢？我也會努力賺錢，常常買禮物給她，會帶她出去玩、照顧她的生活」，並反酸說「該不會以為自己32歲分手以後還交得到男友吧」，詢問網友該放手還是追回女友。

貼文一出讓不少網友震驚不已，一面倒砲轟，「她能跟著你這種咖8年…我都替她覺得不值得」、「為什麼個性自私，經濟也不佳的男生能交到萬人追蹤，還願意AA 8年的女友」、「你這年紀這個心態，才要擔心自己找不找得到下一個，年輕的還不想要你這種勒」、「真委屈她」、「最後一句話好有大s前夫的即視感」、「分得好，她可以找到更好的」、「你是來靠北女友的，還是來被靠北的？」、「在一起八年不結婚，還在AA，這男的真的可以放生了」。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

一包只要11元►東風極柔「150抽」衛生紙快來搶原價$1399　限時↘$799

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1顆不到7元►毛孩專用 Dr.好骨力　讓愛貓愛犬健康好靈活　限時↘$399

►氣冷雞滴雞精特價了！1749元買12包　原汁原味無添加

►東購限定獨家送10%回饋，指定品LINE Points 5%+樂透金5%

ET快訊
許慧欣親妹結婚了！　她站旁邊「炸出超巨北半球」近照曝光
小優當伴娘「穿超辣」！　彎腰掉出激兇車頭燈
到日本爽買！刷台灣信用卡「掉陷阱題」多噴錢　一票人都選錯
汪小菲「精神要崩潰」！　前CEO友人傳完訊息：壞了
1個月內第3位！　加密幣企業家死亡
魔獸主動問IG帳號！　「鄉民女神」還原現場
快訊／惡男正面曝光！　矇眼勒斃馬國女大生

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

又有飯店把國號矮化「中國台灣」　立委要觀光局全台徹查

網票選「年後轉職」關鍵8大因素　薪水太少、失去熱情都成跳槽引爆點

到日本爽買！刷台灣信用卡「掉陷阱題」多噴錢　一票人都選錯

載具刺手上！明細迸出「69元情趣用品」　本尊傻了：誰偷刷啦

32歲超正女友「6原因」提分手！他反擊開酸15字...網炸鍋了

新北開放「5大族群」疫苗預約！6~11歲莫德納雙價疫苗也可約

高雄壽山動物園回來了！12／16試營運　全新園區搶先看

每月「5千家用」逼她存4千！男求救：妻精神異常　律師翻訊息懂了

小孩子才做選擇我全都要！「愛情事業兩得意」TOP4星座

「接觸確診者仍沒事」醫護10年沒感冒！過來人驚：1狀況要注意

爸洗完澡圍浴巾滑手機　狠貓見「逗貓棒」大爆抓

柯震東、峮峮街頭夜遊爆曖昧！　經紀人鬆口兩人「真實關係」

用清潔劑+菜瓜布洗菜　她天真回：這樣才乾淨

詹雯婷再唱《Lydia》、《月牙灣 》　巡演出狀況...獨自上台撐全場！

朴所羅門心疼...帶辛叡恩回家！　金來沅扮殺手臥底遇密室縱火

澤巨蜥上桌大口嗑飯喝茶　學生圍觀搶拍「吃播現場」

大廟天公爐被怪男埋生雞腿　還噴米酒！民俗專家：降頭

年輕人最愛+勇奪國際大獎！　Wolf Beer少年狼啤酒掀飲潮

恭喜！45歲海芬升格人母　女兒小名「藏3洋蔥原因」　

晴天霹靂！聽今天要洗澡　小白狗愣瞪眼「玩具掉了」

又有飯店把國號矮化「中國台灣」　立委要觀光局全台徹查

網票選「年後轉職」關鍵8大因素　薪水太少、失去熱情都成跳槽引爆點

到日本爽買！刷台灣信用卡「掉陷阱題」多噴錢　一票人都選錯

載具刺手上！明細迸出「69元情趣用品」　本尊傻了：誰偷刷啦

32歲超正女友「6原因」提分手！他反擊開酸15字...網炸鍋了

新北開放「5大族群」疫苗預約！6~11歲莫德納雙價疫苗也可約

高雄壽山動物園回來了！12／16試營運　全新園區搶先看

每月「5千家用」逼她存4千！男求救：妻精神異常　律師翻訊息懂了

小孩子才做選擇我全都要！「愛情事業兩得意」TOP4星座

「接觸確診者仍沒事」醫護10年沒感冒！過來人驚：1狀況要注意

金正恩公開二女兒意涵曝！突顯「北韓政權不倒」：核武捍衛未來主權

斑馬線上演驚悚片！休旅車左轉未減速　女「閃避點滿」逃生

虎媽命乾女兒跪地吃飯「鐵尺毆打」　辯只體罰沒凌虐...下場出爐

路透：蘋果中國製造跌破4成　料加速撤出

台積電下周美國廠移機典禮　國發會龔明鑫：「以董事身分出席」

許慧欣親妹結婚了！她站旁邊「炸出超巨北半球」…淡出9年美貌0變化

歐陽娜娜賣浴袍「1件4300元」　陸媒爆成本價「不超過300元」網開轟

他趁黑五折扣「瘋買300支iPhone」　走出店外秒遇搶匪！損失300萬

20歲女國道高速過彎出事了！追撞前車雙雙翻邊坡影片曝　4人送醫

新加坡直擊／李政宰親口官宣「開心加入迪士尼」　朴敘俊現身全場驚呼

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

生活熱門新聞

婆婆喊：好市多蘿蔔糕好吃　媳婦開冰箱嚇傻

戶外脫口罩！室內這規定超怪　醫：也該全面取消

溫度崩盤！冰雨變天一夜急凍10°C

女模特兒「柬埔寨式道歉50秒」粉絲傻：詭異

即／抗癌天使湯佩姿病逝！得年24歲

沈慧虹謝票！鍵盤柯南揪1幕　網笑：別再鞭屍

好市多買牛肉！她一煮驚：撿到寶　7千人狂讚

車行裝手機架要100元！大學生留負評嗆態度差

最毒蔬菜出爐！　吃火鍋「最後煮它別喝湯」

日本神人再曝預言　這黨派2024大選贏面仍大

高顏值情侶等捷運！他「往腳下一看」震驚：好浪漫

選前幫忙指揮交通　當選馬上消失

熬夜恐怖下場！　媽驚：給我兒子看

這縣市被轟「生活沙漠」只適合賺錢　過來人認了

更多熱門

相關新聞

「剛性需求」再掀網友論戰　丈母娘躺著又中槍

「剛性需求」再掀網友論戰　丈母娘躺著又中槍

民眾常聽到房市專家講自住的「剛性需求」，但就有人質疑買不起房也可以租，為何就一定得要買房？不過回覆的網友「歪樓」直言：「要結婚時丈母娘不同意以租代買，不就有剛性需求了？」

必娶！值得「被寵愛一輩子」4星座女友

必娶！值得「被寵愛一輩子」4星座女友

倒垃圾沒關門　她遭前任潛入性侵

倒垃圾沒關門　她遭前任潛入性侵

買婚戒「女友拒絕復合」　他秒衝好市多退貨！友驚呆

買婚戒「女友拒絕復合」　他秒衝好市多退貨！友驚呆

新人迎娶完奔投票所　新娘穿白紗超吸睛

新人迎娶完奔投票所　新娘穿白紗超吸睛

關鍵字：

靠北女友結婚分手AA制

讀者迴響

熱門新聞

婆婆喊：好市多蘿蔔糕好吃　媳婦開冰箱嚇傻

C羅「上帝之髮」懸案破了！

情侶YouTuber美國旅遊「2罪名被抓入獄」！　路邊遭上銬

高雄里長落選人外出未歸　陳屍宮廟附近樹下

戶外脫口罩！室內這規定超怪　醫：也該全面取消

溫度崩盤！冰雨變天一夜急凍10°C

女模特兒「柬埔寨式道歉50秒」粉絲傻：詭異

起底6億天后闆妹！19歲結婚6年後離婚

不堪長期家暴折磨　妻子雙刀殺死熟睡夫

《捍衛戰士》男星驚傳過世！

即／抗癌天使湯佩姿病逝！得年24歲

台積電新人待8個月「分紅爽拿266萬」：沒加過班

房間被動過！她裝監視器「驚見公婆1幕」　網逆風反挺

再嫁秦昊7年爆婚變！伊能靜發聲：先關心自己

天后闆妹被爆「買千萬名牌卻賣山寨包」

更多

最夯影音

更多
爸洗完澡圍浴巾滑手機　狠貓見「逗貓棒」大爆抓

爸洗完澡圍浴巾滑手機　狠貓見「逗貓棒」大爆抓
柯震東、峮峮街頭夜遊爆曖昧！　經紀人鬆口兩人「真實關係」

柯震東、峮峮街頭夜遊爆曖昧！　經紀人鬆口兩人「真實關係」

用清潔劑+菜瓜布洗菜　她天真回：這樣才乾淨

用清潔劑+菜瓜布洗菜　她天真回：這樣才乾淨

詹雯婷再唱《Lydia》、《月牙灣 》　巡演出狀況...獨自上台撐全場！

詹雯婷再唱《Lydia》、《月牙灣 》　巡演出狀況...獨自上台撐全場！

朴所羅門心疼...帶辛叡恩回家！　金來沅扮殺手臥底遇密室縱火

朴所羅門心疼...帶辛叡恩回家！　金來沅扮殺手臥底遇密室縱火

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面