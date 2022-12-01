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婚後住婆家！男友媽列「9條媳婦法則」下馬威：討好我老公跟女兒

▲▼情侶,牽手,接吻,墊腳,放閃,約會。（圖／記者黃可昀攝）

▲第一次跟男友家人見面，原PO就氣喊「不結婚了」。（示意圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

一名女網友表示，日前跟男友的家人首次見面，男友媽媽雙手叉腰坐下，臭臉詢問她的家庭背景，接著列了9條「媳婦法則」，要原PO每一點都做到，包括要有駕照、婚後住婆家、討好男友的妹妹、以夫家為主、幫忙帶小孩要給保母費等等，讓原PO超傻眼，「八字還沒一撇，在那邊列什麼媳婦法則」。

該名女網友在Dcard上發文，「第一次見對方家長決定不結婚了」，帶了伴手禮去拜訪男友家，吃完飯後男友媽媽擺著臭臉，像審犯人一樣，質問她的家庭背景，接著一一列出9條媳婦法則。第一條是要有駕照，「要當我媳婦一定要有駕照，妳要去考」；第二條是要生小孩，男生女生都可以，「如果你們經濟許可，生兩個我是覺得剛剛好」。

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第三條是要疼愛男友的妹妹，「妳只要好好討好我女兒、我老公就可以了，就不用特別討好我了」。第四條是買房地點；第五條是婚後以夫家為主；第六條是小孩由婆家照顧為主，「但六日我不會帶，先跟妳說好，六日帶回去自己顧，至於保母費還是要給」；第七條是，每個節日都要過，一周要回家吃飯一次，「這樣才像家人」。

▲▼婆媳,婆婆,媳婦,婆家。（圖／CFP）

▲男友媽媽列了9條規定，讓她超傻眼。（示意圖／CFP）

第八條是不能對公婆發脾氣，「妳可以去跟你老公講，叫他來跟我們溝通，我們沒有要接受妳的脾氣」；第九條是婚後要住婆家，「不用想要直接搬出去住，至少要先住一陣子」。

原PO聽完後傻爆眼，但她沒有當場回嘴，而是在回家路上向男友抱怨，「我說我不會去當她媳婦，叫她另請高明，我是絕不可能的，但要我當你老婆我很OK，你自己選」，假如男友不能接受，兩人也可以結束情侶關係，「我也是家裡的寶貝，憑什麼這樣跟我講話」。

▲▼手,憤怒,吵架。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲原PO越想越生氣。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

男友對於媽媽的話也很錯愕，一邊道歉一邊安慰原PO，並保證會自己出來獨立，也不會讓原PO再跟媽媽接觸，兩人經過協調後，決定繼續在一起，「結婚過我們的日子，再也不跟他媽媽見面」。

對此，網友都認為很扯，「我大概看完前三個案例就看不下去了，只能說這種嫁過去就準備去勞苦命」、「怎麼可能不再見他媽媽，未免也幻想得太美好，人生超級無敵長」、「等真的籌備婚禮才是大戲開演」、「看起來坦不坦的住很令人懷疑」。

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