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轟走小叔一家5口！公公要求媳婦離職「做1件事」　她超狂反擊

▲夫妻爭吵,婆媳問題,軟爛老公,兩性,感情,婚姻。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲公公大男人，竟要求原PO辭掉工作回去照顧婆婆。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

網搜小組／劉維榛報導

家裡苦差事都有媳婦一份？一名人妻抱怨，公公把小叔一家5口趕走，兩方再也沒聯繫，而婆婆身體不佳，總是病況很嚴重時，公公才心不甘情不願載她去就醫。近日，原PO夫妻倆回老家看公婆時，公公竟暗示原PO離職，希望她回來照顧婆婆，當然原PO也不是省油的燈，她決定超狂反擊。

一名女網友在臉書《毒姑九賤婆媳討論區》感嘆家家有本難唸的經，老公婚前就靠自己打拚買房，結婚、生孩也沒有花公婆半毛錢，而老公給的孝親費也是手足之中最多的。

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話鋒一轉，原PO開始抱怨公婆一家人，小叔生下3名孩子，身體不佳的婆婆硬是幫忙帶孩子，久而久之，小叔夫妻倆與公婆也鬧不合，公公一氣之下把一家5口轟出去，「公公不承認是他趕走的，小叔也從此跟家裡沒聯絡！」

原PO直言，公公是個自私的大男人，退休在家裡，明知道婆婆身體不好，卻不願意開車載她就醫，「硬要拖到症狀嚴重時住院。」如今小叔狠心切斷聯繫，因此重擔就落在原PO跟老公身上。

原PO氣得直呼，婆婆動不動就打給先生訴苦，或是回婆家時，婆婆頻頻哀號沒錢，而最近回去探望長輩，「公公居然暗指，媳婦辭掉行政工作回去照顧婆婆」，一席話讓原PO覺得莫名其妙。

對此，原PO硬起來反擊，「以後回婆家，只剩下先生帶小孩回去的組合了！」文末，原PO也不禁狠酸，人到老時，若搞到所有兒女都不願意見個面時，「那真的是可憐之人必有可恨之處！」

文章曝光後，一票網友也開轟，「笑死！憑什麼要媳婦辭職照顧婆婆，婆家孩子是殘了嗎」、「自己的老婆自己顧」、「長輩不慈，休怪晚輩不孝，這公公自以為到走火入魔了」、「很幫你高興，你老公挺你，你也有決心」、「公公都不怕自己生病老了沒人照顧嗎」、「有問題，媳婦扛；有好康，是外人」。

▼網友熱議。（圖／翻攝毒姑九賤婆媳討論區）

▲▼ 。（圖／翻攝毒姑九賤婆媳討論區）

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