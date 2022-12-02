鄭文燦論文抄襲學位遭撤　教團批：「政學交相賊」最壞示範

▲對於鄭文燦因碩論抄襲遭台大撤銷學位，教團批評是「政學交相賊」的最壞示範。（圖／桃園市府提供）

記者許敏溶／台北報導

繼新竹市前市長林智堅爆發台大國發所碩士論文抄襲被撤銷學位，桃園市長鄭文燦就讀台大國發所碩士在職專班碩士論文也因抄襲被撤銷學位，全國私校工會今（2日）指出，台大國發所有二位政要學生接連因碩論抄襲被撤銷學位，是台大自2016年爆發醫學論文造假案後最大的學術醜聞，期待台灣學界引以為戒，也是「政學交相賊」的最壞示範，建議台大應予指導教授解聘或不續聘處分，以儆效尤，而教育部也應追究台大行政管理不周責任，並以更積極的政策手段整飭學術歪風。

新竹市前市長林智堅因就讀台大國發所碩士論文被認定抄襲，不僅被撤銷學位，也退出桃園市長選舉，在今天傍晚，鄭文燦也公開坦承，就讀台大國發所碩士在職專班論文被台大認定抄襲而撤銷學位，但鄭文燦也強調自己沒有抄襲動機，將尋求行政救濟。

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對此，全國私校工會指出，台大國發所接連有二位政要學生接連因碩論抄襲被撤銷學位，這是台大自2016年爆發醫學論文造假案後最大的學術醜聞，期待台灣學界引以為戒，並呼籲教育部有更積極的政策手段整飭學術歪風。

全國私校工會認為，學界違反學倫情形其實相當普遍，本案只是曝露台灣學風敗壞的冰山一角。學界願意得罪人、吹哨檢舉學論案者本來就不多，國立大學「師師相護」問題嚴重，沒有人想要得罪同仁，而私立大學只要人脈關係夠好，也會大事化小、小事化無。本案因為當事人是政治人物，又適逢選舉，抄襲案才會被高度重視，平常發生在各校的學倫案，通常在「大學自治」的保護傘及「家醜不外揚」的原則下，根本不會被處理。

全國私校工會批評，對於大學怠於處理或不公正處理學倫案，教育部目前尚未有積極手段有效監理，因此台灣學風敗壞，教育部要負失職責任，而大學疏於管理並怠於處罰違反學倫者亦難辭其咎。

對於政治人物追求學歷及學位，全國私校工會認為值得肯定，但取得學位過程仍應跟其他學生一樣付出心力，而不是倚靠權勢地位而以投機取巧方式取得學位，同時指導教授也應盡心指導學生，並嚴格審視學生論文，不因學生是政治人物可能回饋相當利益而放水，這次台大國發所碩論醜聞是「政學交相賊」的最壞示範，建議台大應予指導教授解聘或不續聘處分，以儆效尤，而教育部也應追究台大行政管理不周責任。