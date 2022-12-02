傳鄭文燦論文抄襲遭撤碩士學位！台大僅證實完成調查

▲桃園市長鄭文燦傳出台大國發所碩士學位遭撤銷，台大表示，已完成調查並將結果寄出。（圖／記者沈繼昌攝）

記者許敏溶／台北報導

新竹市前市長林智堅因台大國發所碩士論文被認定抄襲退出桃園市長選舉，而桃園市長鄭文燦就讀台大國發所的碩士論文，也被檢舉違反學術倫理，要求校方徹查，外傳鄭文燦碩士學位遭撤銷，台大今（2日）並未正面回應，僅表示昨（1日）已經透過雙掛號寄出鄭文燦論文抄襲案調查結果給檢舉人。

林智堅因台大國發所碩士論文被認定抄襲退出桃園市長選舉，而新黨發言人陳麗玲、本屆新黨桃園市議員候選人游智彬等人，日前召開記者會，指控鄭文燦在台大國發所就讀所撰寫的碩士論文《中國基層選舉演變之分析─尋找民主發展的動力》，當時指導教授也是國安局長陳明通，口試論文審查委員為林佳龍，該論文引用資料以中國大陸為主，以台灣查詢系統比對，查不到抄襲證據，但透過中國大陸重查、系統比對，高達30.27％涉嫌抄襲。

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游智彬等人隨後向台大檢舉鄭文燦論文涉及抄襲，而媒體人黃揚明今天上午在臉書PO文，指「據傳，鄭文燦台大國發所碩士學位遭撤銷」，引發關注。

不過，台大並未正面回應，僅表示昨天已經透過雙掛號，寄出鄭文燦論文抄襲案調查結果給檢舉人。

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