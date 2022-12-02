　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／王鴻薇發布參選聲明！　道歉選民：個人榮辱事小為大局而戰

▲▼台北市議員王鴻薇 說明林智堅中華大學論文抄襲。（圖／記者呂佳賢攝）

▲台北市議員王鴻薇。（圖／記者呂佳賢攝）

記者詹宜庭／台北報導

台北市議員王鴻薇昨晚接受國民黨中央徵召，將出戰台北市立委第三選區補選，並於2日在國民黨主席朱立倫、台北市長當選人蔣萬安陪同下登記參選。王鴻薇今日稍早發布參選聲明，強調「個人榮辱事小，為大局而戰。」更對在九合一大選中投票給她的選民道歉，「我的愧疚無以言表，我的歉意難以言喻。」

王鴻薇今日發布參選聲明表示，經過天人交戰後，要向松山信義區的選民們鄭重道歉，為了台北市立委席次不能被民進黨再下一城，千難萬難下決定接受徵召，參加台北市第三選區（北松和中山區）立委補選，祈求大家諒解和支持。

對於日前所發布的不參選聲明，王鴻薇說明，她原是希望能夠實現選前對大家的承諾，但此次補選實在太過緊急，在國民黨台北市長當選人蔣萬安和黨中央的全力勸進下，無法揹負蔣萬安在就任市長後，立即喪失原立委席次的傷害，以及讓全民下架民進黨這個深切期待被中斷的責任。因此她盼望，愛護她的朋友能夠體諒，並對2萬5727位剛投票給她的選民道歉，「我的愧疚無以言表，我的歉意難以言喻。」

王鴻薇承諾，她將擴大服務範圍，對原松信義地區的服務絕對持續。另作為政治人物，她認為「國家重於政黨，政黨重於個人」，她的糾結雖不足道，但由於蔣萬安剛剛當選市長，若留下來的席次丟失，北市藍綠席次比將降為3：5，對剛上任的新任市長爭取中央支持及推動市政必定不利。

接著，王鴻薇補充，縣市長選舉過後，全民原希望執政黨及蔡英文政府能夠痛定思痛檢討，但選舉後以來，只見執政黨仍忙於爭權奪利，對於執政的無能全無檢討，自大傲慢的行政院長蘇貞昌竟仍安坐其位。如果這次補選，總統蔡英文指定人選可以輕鬆當選，這不僅是在野黨的失職也是她的罪過，「正因為個人榮辱事小，我決定接受徵召。」

王鴻薇強調，對松山信義區每一雙我曾緊握過的雙手，每一位曾投票給她的選民，「我要再次感謝與道歉，謝謝你們這樣的疼惜。」另外，對於中山區的選民，王鴻薇說，雖然大家對她還很陌生，但她會比蔣萬安更努力地服務大家。

最後，王鴻薇也向對手吳怡農喊話道，「你會面對強悍的對手，錯就是錯對就是對，開大門走大路，中國國民黨不是民進黨，我也不是林智堅，黨意更不能扭曲事實，我不會硬拗，我會用我的努力，讓我的選民理解、諒解王鴻薇，再一次致上我的歉意。」

►雅詩蘭黛唇膏激殺2折還買一送一！口罩解封快補貨

►「最凍天氣」三花發熱衣/毛巾襪$49up

ET快訊
少女幫口交...男友挨告！她出庭自爆「我逼的」
開鍘了！　45名當選人恐「當選無效」
倪暄「爆退出樂天啦啦隊」！　經紀人回應
LIVE／王鴻薇參戰立委補選最新談話　吳怡農1句話轟蔡英文
最爭議判決！日本致勝球「疑出界」　截圖瘋傳
快訊／鄭文燦遭檢舉論文抄襲！　台大：已完成調查
呱吉開戰館長「利益受影響才抗議」　網戰翻
快訊／桃園2歲童高樓墜落　傷勢嚴重亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

合體館長狂轟民進黨！黃國昌喊辦遊行「明年凱道見」　1.7萬人力挺

內閣是否改組？蘇貞昌：會期結束後「有結果會跟大家報告」

勸進人士打爆手機！每人皆拿「他」舉例　王鴻薇最終點頭參戰

班班吃石斑跳票？蘇貞昌：會讓小朋友吃到更多、更好的本國食材

LIVE／王鴻薇11時45分登記北市立委補選　朱立倫、蔣萬安相陪

蔣萬安、張善政傳向新北挖角？　侯友宜：人才可以互相共用

快訊／王鴻薇發布參選聲明！　道歉選民：個人榮辱事小為大局而戰

王鴻薇「即刻落跑」選立委　鄭運鵬尊重藍提名：可能認為支持者不在意

數位中介服務法全面喊停　NCC、數位部：社會沒共識不會推動

「我心中最適合的人選！」　蔣萬安力挺王鴻薇：全力送她進立法院

日本妹學印度人恆河淨身　全身潛入水中上岸後病倒

妹子看演唱會往舞台丟Bra　被周湯豪撿起披肩她嗨翻！

小球迷衝破保鑣找C羅討抱抱　他暖牽小手+蹲下簽名超寵粉

爸洗完澡圍浴巾滑手機　狠貓見「逗貓棒」大爆抓

柴犬門口就定位等媽回家　瞇眼＋開飛機耳熱情迎接

警察監視器覆議案沒過　柯文哲轟：2黨聯合汙錢

檸檬鯊一見潛水員靠近　主動撒嬌討摸超親人❤️

Lulu見ALL IN 5「我5個都要！」　被Cue《腿之歌》：怎麼是這首XD

搶銀樓7736萬！男服刑13年　近百人接他出獄...曝未來動向

白紙運動延燒「小粉紅覺醒」　陸女哭喊：我們有人權嗎？

合體館長狂轟民進黨！黃國昌喊辦遊行「明年凱道見」　1.7萬人力挺

內閣是否改組？蘇貞昌：會期結束後「有結果會跟大家報告」

勸進人士打爆手機！每人皆拿「他」舉例　王鴻薇最終點頭參戰

班班吃石斑跳票？蘇貞昌：會讓小朋友吃到更多、更好的本國食材

LIVE／王鴻薇11時45分登記北市立委補選　朱立倫、蔣萬安相陪

蔣萬安、張善政傳向新北挖角？　侯友宜：人才可以互相共用

快訊／王鴻薇發布參選聲明！　道歉選民：個人榮辱事小為大局而戰

王鴻薇「即刻落跑」選立委　鄭運鵬尊重藍提名：可能認為支持者不在意

數位中介服務法全面喊停　NCC、數位部：社會沒共識不會推動

「我心中最適合的人選！」　蔣萬安力挺王鴻薇：全力送她進立法院

台積電赴美設廠技術、人才外流？　經長王美花：沒有這些問題

合體館長狂轟民進黨！黃國昌喊辦遊行「明年凱道見」　1.7萬人力挺

快問快答揭球后戴資穎真實一面　阿嬤牌球拍征戰世界如神助

美房市連9月銷售下滑！　Q3比去年大跌30％

內閣是否改組？蘇貞昌：會期結束後「有結果會跟大家報告」

比特幣再跌40%！新興市場教父：明年恐跌至1萬美元

iPhone14 Pro產量第4季現缺口　外資：轉單和碩、立訊

《綜藝玩很大》隔3年解封飛韓！　超狂來賓陣容曝光

阿Ben半個月內「二度確診」！　翻白眼嘆：脫不脫口罩請自行負責

「懷孕5個月」孕婦挺大肚入境！ 海關一查驚呆...衣內藏202塊CPU

政治熱門新聞

館長合體黃國昌「轟爆民進黨」2小時！　一夜噴50萬人次觀戰

吳怡農「一句話」砲轟蔡英文！　劉寶傑嚇到冷汗直流

國民黨不是只有你！　王鴻薇出戰立委補選「老公氣瘋不接電話」

王鴻薇出戰立委補選！名嘴：最開心的是他

禁了44年！北市忠孝西路14日起　開放機車夜間通行

獨／極力反對王鴻薇參選！　老公心疼「不捨她太累」：但還是全力支持

王鴻薇剛當選又參選！親綠粉專：超越韓導

王鴻薇改戰立委挨轟　他曝內幕

王鴻薇投入補選拼立委　「若勝選不遞補」國民黨將少1席議員

阿扁憶「04年就在灌票」：中天還開破千萬票

再發振興券？　蘇貞昌回應了

出戰立委補選！王鴻薇親曝內心糾結　「請選民原諒、諒解、支持我」

世紀大和解！徐巧芯向王鴻薇道歉　「過往選舉嫌隙不值一提」

吳怡農登記立委補選！點出民進黨大敗關鍵

更多熱門

相關新聞

LIVE／王鴻薇11時45分登記北市立委補選　朱立倫、蔣萬安相陪

LIVE／王鴻薇11時45分登記北市立委補選　朱立倫、蔣萬安相陪

昨晚點頭參戰北市第三選區（中山、北松山）立委補選的台北市議員王鴻薇，今（2）日早上透過幕僚表示，將在上午11時45分前往北市選委會正式登記，代表藍軍力抗綠營吳怡農。屆時國民黨主席朱立倫、台北市長當選人蔣萬安將陪同登記，象徵國民黨從中央到地方都力挺王鴻薇，展現出大團結氣勢。《ETtoday新聞雲》安排全程直播。

王鴻薇「即刻落跑」選立委　鄭運鵬尊重藍提名：可能認為支持者不在意

王鴻薇「即刻落跑」選立委　鄭運鵬尊重藍提名：可能認為支持者不在意

綠營側翼　網路嘴砲式自戀獨裁者

綠營側翼　網路嘴砲式自戀獨裁者

「我心中最適合的人選！」　蔣萬安力挺王鴻薇：全力送她進立法院

「我心中最適合的人選！」　蔣萬安力挺王鴻薇：全力送她進立法院

獨／極力反對王鴻薇參選！　老公心疼「不捨她太累」：但還是全力支持

獨／極力反對王鴻薇參選！　老公心疼「不捨她太累」：但還是全力支持

關鍵字：

王鴻薇立委補選國民黨

讀者迴響

熱門新聞

快訊／渡邊徹敗血症病逝享壽61歲！生前愛吃30歲患糖尿病

無名小站帥T華華宣布離婚！

她罹胃癌三期！醫見「愛吃1物」搖頭：半年就離開了

56歲美魔女被暗示「放進去一下下」遭爸媽撞見

館長合體黃國昌「轟爆民進黨」2小時！　一夜噴50萬人次觀戰

「最美里長」陳紫渝私人IG開了！粉絲數暴衝

準備數錢了！2023「超強運4星座」升官加薪

孫安佐女友解封「無罩出門」　一換邪惡視角…南半球炸出

超商限時3天搶「28元大杯拿鐵」

女網紅想看世界盃「護照被剪」　直播痛哭

史書華被嗆「牙醫閉嘴」　學生父北上道歉

遭印度男當街強吻　正妹YTR狂喊：不要！

住在台北市哪一區「最方便」？　答案一面倒

日本神奇逆轉西班牙晉級16強

匿名者挺白紙革命　癱瘓陸政府網站

更多

最夯影音

更多
日本妹學印度人恆河淨身　全身潛入水中上岸後病倒

日本妹學印度人恆河淨身　全身潛入水中上岸後病倒
妹子看演唱會往舞台丟Bra　被周湯豪撿起披肩她嗨翻！

妹子看演唱會往舞台丟Bra　被周湯豪撿起披肩她嗨翻！

小球迷衝破保鑣找C羅討抱抱　他暖牽小手+蹲下簽名超寵粉

小球迷衝破保鑣找C羅討抱抱　他暖牽小手+蹲下簽名超寵粉

爸洗完澡圍浴巾滑手機　狠貓見「逗貓棒」大爆抓

爸洗完澡圍浴巾滑手機　狠貓見「逗貓棒」大爆抓

柴犬門口就定位等媽回家　瞇眼＋開飛機耳熱情迎接

柴犬門口就定位等媽回家　瞇眼＋開飛機耳熱情迎接

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面