快訊／王鴻薇發布參選聲明！　道歉選民：個人榮辱事小為大局而戰

▲台北市議員王鴻薇。（圖／記者呂佳賢攝）

記者詹宜庭／台北報導

台北市議員王鴻薇昨晚接受國民黨中央徵召，將出戰台北市立委第三選區補選，並於2日在國民黨主席朱立倫、台北市長當選人蔣萬安陪同下登記參選。王鴻薇今日稍早發布參選聲明，強調「個人榮辱事小，為大局而戰。」更對在九合一大選中投票給她的選民道歉，「我的愧疚無以言表，我的歉意難以言喻。」

王鴻薇今日發布參選聲明表示，經過天人交戰後，要向松山信義區的選民們鄭重道歉，為了台北市立委席次不能被民進黨再下一城，千難萬難下決定接受徵召，參加台北市第三選區（北松和中山區）立委補選，祈求大家諒解和支持。

對於日前所發布的不參選聲明，王鴻薇說明，她原是希望能夠實現選前對大家的承諾，但此次補選實在太過緊急，在國民黨台北市長當選人蔣萬安和黨中央的全力勸進下，無法揹負蔣萬安在就任市長後，立即喪失原立委席次的傷害，以及讓全民下架民進黨這個深切期待被中斷的責任。因此她盼望，愛護她的朋友能夠體諒，並對2萬5727位剛投票給她的選民道歉，「我的愧疚無以言表，我的歉意難以言喻。」

王鴻薇承諾，她將擴大服務範圍，對原松信義地區的服務絕對持續。另作為政治人物，她認為「國家重於政黨，政黨重於個人」，她的糾結雖不足道，但由於蔣萬安剛剛當選市長，若留下來的席次丟失，北市藍綠席次比將降為3：5，對剛上任的新任市長爭取中央支持及推動市政必定不利。

接著，王鴻薇補充，縣市長選舉過後，全民原希望執政黨及蔡英文政府能夠痛定思痛檢討，但選舉後以來，只見執政黨仍忙於爭權奪利，對於執政的無能全無檢討，自大傲慢的行政院長蘇貞昌竟仍安坐其位。如果這次補選，總統蔡英文指定人選可以輕鬆當選，這不僅是在野黨的失職也是她的罪過，「正因為個人榮辱事小，我決定接受徵召。」

王鴻薇強調，對松山信義區每一雙我曾緊握過的雙手，每一位曾投票給她的選民，「我要再次感謝與道歉，謝謝你們這樣的疼惜。」另外，對於中山區的選民，王鴻薇說，雖然大家對她還很陌生，但她會比蔣萬安更努力地服務大家。

最後，王鴻薇也向對手吳怡農喊話道，「你會面對強悍的對手，錯就是錯對就是對，開大門走大路，中國國民黨不是民進黨，我也不是林智堅，黨意更不能扭曲事實，我不會硬拗，我會用我的努力，讓我的選民理解、諒解王鴻薇，再一次致上我的歉意。」