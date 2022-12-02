　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

冷空氣襲台！他穿禦寒衣物「熱到快中暑」　網友虧：沒學地理嗎

▲▼大陸冷氣團夾帶大量水氣南下，全台各地低溫多雨，路上行人無不撐起雨傘穿上厚重外套。（圖／記者湯興漢攝）

▲這幾天北部天氣比較冷。示意圖，與本文無關。（圖／記者湯興漢攝）

記者曾筠淇／綜合報導

11月29日晚間東北季風挾冷空氣南下，氣溫遽降，北部、東半部有局部雨；今（2日）清晨也受東北季風影響，出現15度低溫，不過明天天氣就會好轉。眼見冷空氣襲台，就有網友穿上禦寒衣物，怎料卻熱到流汗。文章曝光，則引來一票網友狂虧。

這名網友在PTT的WomenTalk板上，以「冷氣團就這？」為題發文，提到他在室內就已經熱到流汗，外頭更有大太陽，氣象明明說會有感降溫，結果不過如此，今年冬天就這樣？虧他還穿得比較厚，如今卻熱到快中暑。他也貼出溫度資訊，原來他人在屏東縣，昨（1日）上午10點氣溫26度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文曝光後，一票網友表示，「沒學地理課嗎？你那裡緯度那麼低」、「南部正常不是嗎」、「南部穿短袖」、「高雄超熱」、「南部人是在鬧」、「南部很暖」、「原來是屏東，你去墾丁會知道所謂寒冷，清晨很冷耶」、「北回歸線以南的屏東是屬於熱帶氣候區，你知道嗎」。

▲▼今日中北部、宜花受東北季風增強影響，越晚溫度越下降，天氣,行人,路人,疫情,口罩,斑馬線,過馬路,人潮,解封,防疫,人流,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲南北天氣差很大。示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

還有些住北部的網友表示，「台北炸冷」、「台北超冷欸」、「台北很冷」、「台北有變冷，但我覺得不夠冷」。

天氣風險公司分析師方俊元表示，昨（1日）晚至今（2日）清晨，中層持續有水氣往東北方向移動，中部有零星降雨發生，不過雨勢沒有太強，迎風面的基隆北海岸和宜蘭則有持續性降雨發生。低溫部分，今天北部低溫極值有15至16度，中南部、東部為16至18度。

今天在東北季風環境下，北部、東部維持陰雨天氣，中部受中層水氣影響，多雲偶有局部短暫雨，南部則維持多雲到晴。方俊元表示，明（3日）水氣將稍稍減少，各地天氣逐漸好轉，只有北部會偶有零星降雨，北部、東部高溫在26至28度之間，中南部在28至31度左右，但各地清晨仍有較低溫機會。

超夯品開箱！內有限定優惠碼～

「卡拉轟天雷」跟其他藍牙喇叭差在哪？5亮點一次看

►一餐50元搞定！調理包「5分鐘上桌」小資族變大廚

►萬歲牌堅果一包20元！超強功效一圖看

免加會員直接買！搶便宜就趁現在

►還你S曲線！「石墨烯塑身褲」一穿像甩5公斤

►150抽衛生紙「一包11元」　整年份一次買齊

►妙管家洗衣精4瓶只要399元！還添加茶樹油抗菌

►►►想看更多就點「抗漲專區」讓你買到爽！◄◄◄

►雅詩蘭黛唇膏激殺2折還買一送一！口罩解封快補貨

►「最凍天氣」三花發熱衣/毛巾襪$49up

ET快訊
少女幫口交...男友挨告！她出庭自爆「我逼的」
開鍘了！　45名當選人恐「當選無效」
倪暄「爆退出樂天啦啦隊」！　經紀人回應
LIVE／王鴻薇參戰立委補選最新談話　吳怡農1句話轟蔡英文
最爭議判決！日本致勝球「疑出界」　截圖瘋傳
快訊／鄭文燦遭檢舉論文抄襲！　台大：已完成調查
呱吉開戰館長「利益受影響才抗議」　網戰翻
快訊／桃園2歲童高樓墜落　傷勢嚴重亡

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快問快答揭球后戴資穎真實一面　阿嬤牌球拍征戰世界如神助

王浩宇酸王鴻薇離譜　徐巧芯留言「被罷免的，也是少1席」嗆爆

冷空氣襲台！他穿禦寒衣物「熱到快中暑」　網友虧：沒學地理嗎

一圖秒懂周末降雨變化！下周連2波變天急冷　「僅1天回暖」

樂華夜市「花壽司350元」菜色超普怒喊扯！永和人秒認出：知名黑店

傳鄭文燦論文抄襲遭撤碩士學位！台大僅證實完成調查

交友App約看夜景「慘被丟包亂葬崗」　司機載人驚曝1句！他嚇收驚

她目睹老公載女同事滑進摩鐵　還被娘家罵「離婚回來很丟臉」

傳陳明通終身不聘用　台大：調查結果尚未出爐

明天放晴回暖！下周再迎東北季風　低溫掉15度「降雨熱區出爐」

日本妹學印度人恆河淨身　全身潛入水中上岸後病倒

妹子看演唱會往舞台丟Bra　被周湯豪撿起披肩她嗨翻！

小球迷衝破保鑣找C羅討抱抱　他暖牽小手+蹲下簽名超寵粉

爸洗完澡圍浴巾滑手機　狠貓見「逗貓棒」大爆抓

柴犬門口就定位等媽回家　瞇眼＋開飛機耳熱情迎接

警察監視器覆議案沒過　柯文哲轟：2黨聯合汙錢

檸檬鯊一見潛水員靠近　主動撒嬌討摸超親人❤️

Lulu見ALL IN 5「我5個都要！」　被Cue《腿之歌》：怎麼是這首XD

搶銀樓7736萬！男服刑13年　近百人接他出獄...曝未來動向

白紙運動延燒「小粉紅覺醒」　陸女哭喊：我們有人權嗎？

快問快答揭球后戴資穎真實一面　阿嬤牌球拍征戰世界如神助

王浩宇酸王鴻薇離譜　徐巧芯留言「被罷免的，也是少1席」嗆爆

冷空氣襲台！他穿禦寒衣物「熱到快中暑」　網友虧：沒學地理嗎

一圖秒懂周末降雨變化！下周連2波變天急冷　「僅1天回暖」

樂華夜市「花壽司350元」菜色超普怒喊扯！永和人秒認出：知名黑店

傳鄭文燦論文抄襲遭撤碩士學位！台大僅證實完成調查

交友App約看夜景「慘被丟包亂葬崗」　司機載人驚曝1句！他嚇收驚

她目睹老公載女同事滑進摩鐵　還被娘家罵「離婚回來很丟臉」

傳陳明通終身不聘用　台大：調查結果尚未出爐

明天放晴回暖！下周再迎東北季風　低溫掉15度「降雨熱區出爐」

台積電赴美設廠技術、人才外流？　經長王美花：沒有這些問題

合體館長狂轟民進黨！黃國昌喊辦遊行「明年凱道見」　1.7萬人力挺

快問快答揭球后戴資穎真實一面　阿嬤牌球拍征戰世界如神助

美房市連9月銷售下滑！　Q3比去年大跌30％

內閣是否改組？蘇貞昌：會期結束後「有結果會跟大家報告」

比特幣再跌40%！新興市場教父：明年恐跌至1萬美元

iPhone14 Pro產量第4季現缺口　外資：轉單和碩、立訊

《綜藝玩很大》隔3年解封飛韓！　超狂來賓陣容曝光

阿Ben半個月內「二度確診」！　翻白眼嘆：脫不脫口罩請自行負責

「懷孕5個月」孕婦挺大肚入境！ 海關一查驚呆...衣內藏202塊CPU

生活熱門新聞

「最美里長」陳紫渝私人IG開了！粉絲數暴衝

準備數錢了！2023「超強運4星座」升官加薪

史書華被嗆「牙醫閉嘴」　學生父北上道歉

三寶「自創停車位」　管理員神反擊

再冷1天！3波冷空氣襲台時間出爐

LINE「照片過期」1招避雷！還可當超胖雲端硬碟

解禁仍戴緊口罩！他酸「台人奴性爆發」被打臉

南半球女王細肩帶彈奶　「下流影片」曝光

最美里長陳紫渝IG「強吻照」曝光：熊寶喜歡

戶外口罩解禁首日！他見「路上1景象」：自己好像沒穿褲子

傳鄭文燦論文抄襲遭撤碩士學位！台大僅證實完成調查

劉德音嘆「年輕人不出去」　遭爆差別待遇

車行裝手機架要100元！大學生留負評嗆態度差

館長合體黃國昌　槍擊案綠色背景

更多熱門

相關新聞

王浩宇酸王鴻薇離譜　徐巧芯1句話嗆爆

王浩宇酸王鴻薇離譜　徐巧芯1句話嗆爆

台北市議員王鴻薇和徐巧芯2018年曾有過一場議員之戰，隨著日前九合一大選結束，王投入台北市立委第三選區（中山、北松山）補選，徐第一時間發文力挺，兩人上演大合解。不僅如此，有網友還發現，前桃園市議員王浩宇發文想檢討王鴻薇，徐巧芯竟現身開嗆，話題在PTT引發熱議。

一圖秒懂周末降雨變化！下周連2波變天急冷　「僅1天回暖」

一圖秒懂周末降雨變化！下周連2波變天急冷　「僅1天回暖」

明天放晴回暖！下周再迎東北季風　低溫掉15度「降雨熱區出爐」

明天放晴回暖！下周再迎東北季風　低溫掉15度「降雨熱區出爐」

呱吉直播遭質疑開戰館長　本尊解釋了

呱吉直播遭質疑開戰館長　本尊解釋了

一查教召「要去金門了」！手賤哥傻眼了

一查教召「要去金門了」！手賤哥傻眼了

關鍵字：

天氣屏東PTT

讀者迴響

熱門新聞

快訊／渡邊徹敗血症病逝享壽61歲！生前愛吃30歲患糖尿病

無名小站帥T華華宣布離婚！

她罹胃癌三期！醫見「愛吃1物」搖頭：半年就離開了

56歲美魔女被暗示「放進去一下下」遭爸媽撞見

館長合體黃國昌「轟爆民進黨」2小時！　一夜噴50萬人次觀戰

「最美里長」陳紫渝私人IG開了！粉絲數暴衝

準備數錢了！2023「超強運4星座」升官加薪

孫安佐女友解封「無罩出門」　一換邪惡視角…南半球炸出

超商限時3天搶「28元大杯拿鐵」

女網紅想看世界盃「護照被剪」　直播痛哭

史書華被嗆「牙醫閉嘴」　學生父北上道歉

遭印度男當街強吻　正妹YTR狂喊：不要！

住在台北市哪一區「最方便」？　答案一面倒

日本神奇逆轉西班牙晉級16強

匿名者挺白紙革命　癱瘓陸政府網站

更多

最夯影音

更多
日本妹學印度人恆河淨身　全身潛入水中上岸後病倒

日本妹學印度人恆河淨身　全身潛入水中上岸後病倒
妹子看演唱會往舞台丟Bra　被周湯豪撿起披肩她嗨翻！

妹子看演唱會往舞台丟Bra　被周湯豪撿起披肩她嗨翻！

小球迷衝破保鑣找C羅討抱抱　他暖牽小手+蹲下簽名超寵粉

小球迷衝破保鑣找C羅討抱抱　他暖牽小手+蹲下簽名超寵粉

爸洗完澡圍浴巾滑手機　狠貓見「逗貓棒」大爆抓

爸洗完澡圍浴巾滑手機　狠貓見「逗貓棒」大爆抓

柴犬門口就定位等媽回家　瞇眼＋開飛機耳熱情迎接

柴犬門口就定位等媽回家　瞇眼＋開飛機耳熱情迎接

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面