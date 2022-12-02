冷空氣襲台！他穿禦寒衣物「熱到快中暑」　網友虧：沒學地理嗎

▲這幾天北部天氣比較冷。示意圖，與本文無關。（圖／記者湯興漢攝）

記者曾筠淇／綜合報導

11月29日晚間東北季風挾冷空氣南下，氣溫遽降，北部、東半部有局部雨；今（2日）清晨也受東北季風影響，出現15度低溫，不過明天天氣就會好轉。眼見冷空氣襲台，就有網友穿上禦寒衣物，怎料卻熱到流汗。文章曝光，則引來一票網友狂虧。

這名網友在PTT的WomenTalk板上，以「冷氣團就這？」為題發文，提到他在室內就已經熱到流汗，外頭更有大太陽，氣象明明說會有感降溫，結果不過如此，今年冬天就這樣？虧他還穿得比較厚，如今卻熱到快中暑。他也貼出溫度資訊，原來他人在屏東縣，昨（1日）上午10點氣溫26度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文曝光後，一票網友表示，「沒學地理課嗎？你那裡緯度那麼低」、「南部正常不是嗎」、「南部穿短袖」、「高雄超熱」、「南部人是在鬧」、「南部很暖」、「原來是屏東，你去墾丁會知道所謂寒冷，清晨很冷耶」、「北回歸線以南的屏東是屬於熱帶氣候區，你知道嗎」。

▲南北天氣差很大。示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

還有些住北部的網友表示，「台北炸冷」、「台北超冷欸」、「台北很冷」、「台北有變冷，但我覺得不夠冷」。

天氣風險公司分析師方俊元表示，昨（1日）晚至今（2日）清晨，中層持續有水氣往東北方向移動，中部有零星降雨發生，不過雨勢沒有太強，迎風面的基隆北海岸和宜蘭則有持續性降雨發生。低溫部分，今天北部低溫極值有15至16度，中南部、東部為16至18度。

今天在東北季風環境下，北部、東部維持陰雨天氣，中部受中層水氣影響，多雲偶有局部短暫雨，南部則維持多雲到晴。方俊元表示，明（3日）水氣將稍稍減少，各地天氣逐漸好轉，只有北部會偶有零星降雨，北部、東部高溫在26至28度之間，中南部在28至31度左右，但各地清晨仍有較低溫機會。

超夯品開箱！內有限定優惠碼～

►「卡拉轟天雷」跟其他藍牙喇叭差在哪？5亮點一次看

►一餐50元搞定！調理包「5分鐘上桌」小資族變大廚

►萬歲牌堅果一包20元！超強功效一圖看

免加會員直接買！搶便宜就趁現在

►還你S曲線！「石墨烯塑身褲」一穿像甩5公斤

►150抽衛生紙「一包11元」 整年份一次買齊

►妙管家洗衣精4瓶只要399元！還添加茶樹油抗菌

►►►想看更多就點「抗漲專區」讓你買到爽！◄◄◄