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「我心中最適合的人選！」　蔣萬安力挺王鴻薇：全力送她進立法院

▲▼台北市議員王鴻薇「政府標案抄好抄滿！王鴻薇踢爆林智堅論文全抄襲！」記者會。（圖／記者黃國霖攝）

▲國民黨台北市議員王鴻薇。（圖／記者黃國霖攝，下同）

記者崔至雲／台北報導

台北市議員王鴻薇昨晚同意投入北市第三選區（中山、北松山）立委補選，對決民進黨提名的吳怡農。準台北市長蔣萬安今在臉書上表示，王鴻薇是他的超強戰友、也是捍衛民主的戰將，「她是我心中最適合接替我進入立法院服務的人選」，請市民朋友一起給她體諒跟祝福，並且全力將她送進立法院。

國民黨中常會日前通過授權黨中央以徵召方式辦理台北市立委補選提名，黨中央今正式宣布，徵召王鴻薇參選。稍後王鴻薇將在國民黨主席朱立倫、蔣萬安陪同下，於上午11時45分到台北市選委會辦理登記。

蔣萬安表示，大家都很關心中山、北松山立委補選提名，今天早上國民黨中央正式宣佈，徵召王鴻薇投入立委補選。「王鴻薇是我的超強戰友、也是捍衛民主的戰將；她在議員的角色上不僅服務勤快，更是一人戰全黨，屢屢揭發民進黨弊端，充分發揮了民代監督揭弊的天職」。

「她是我心中最適合接替我進入立法院服務的人選」，蔣萬安說，他知道她現在剛高票連任，內心一定很掙扎，很擔心外界的眼光；如果她懂得算計，大可等到半年後再投入2024立委選舉，任期更長，還能夠充分準備。

蔣萬安表示，如今，她願意不計毀譽，為民承擔，只為了避免有疑慮的陣營死灰復燃；請市民朋友答應他，大家一起給她體諒跟祝福，並且全力將她送進立法院，「台北隊，一起拚！」。

▼台北市議員王鴻薇在2022九合一大選踢爆林智堅論文抄襲案，一躍成為國民黨勝選大將 。（圖／記者黃國霖攝）

▲▼台北市議員王鴻薇「政府標案抄好抄滿！王鴻薇踢爆林智堅論文全抄襲！」記者會。（圖／記者黃國霖攝） 

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