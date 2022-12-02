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金門「兔年玉璽酒」抽籤當機還摃龜！鄉親怒：永遠都是那幾家

記者林名揚、許展溢／金門報導

2023年「鴻兔大展」兔年玉璽酒2日上午在金門酒廠公開抽籤，經電腦亂數抽出4000名幸運的金門鄉親獲得加購機會，不過，這次抽獎機率不高，加上時間過短，不少人連5槓，質疑這抽獎程式有問題，根本都是假的，且只想要上網查詢也大當機。

▲▼金門「兔年玉璽酒」抽籤當機還摃龜！　鄉親怒：永遠都是那幾家。（圖／記者林名揚翻攝）

▲不少人怒只是想上網查詢卻大當機。（圖／記者林名揚翻攝）

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金酒限量的生肖玉璽酒系列，自2015年推出以來，人氣持續居高不下，每逢問世就會掀起消費市場的浪潮，而金門縣政府為振興經濟，使每位縣民都有入手機會所採用的抽籤價購方式亦造成熱烈迴響，於作業基準日11月8日前年滿20歲設籍金門者具抽籤資格，中籤的4000人每人可價購一盒，酒度56度，容量0.6L，每盒價購為新台幣18000元。

▲▼金門「兔年玉璽酒」抽籤當機還摃龜！　鄉親怒：永遠都是那幾家。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金酒公司邀請各界見證抽籤。（圖／記者林名揚翻攝）

金門副縣長李增財和金酒公司董事長黃怡凱今在酒廠按下啟動抽籤按鈕，抽籤儀式採線上直播，也請了金門縣政府財政處長孫國智、主計處處長王崑龍、政風處科長蔡炳火、烈嶼鄉公所秘書洪國棟、國立金門大學資訊工程系主任趙于翔系、律師陳詩文等人一同見證被抽中的4000名幸運兒。

但抽獎機率實在不高，再加上抽獎時間過短，很多民眾都連5摃龜，懷疑抽獎程式有問題攏系假的，又加上查詢系統大當機無法查詢，導致罵聲連連，不少人說「當機了」、「打不開」等，還有人不滿的質疑，「會中的永遠都是那幾家在輪」。

金酒公司表示，中籤名單可於今下午5時起至金門酒廠官方網站查詢，金門酒廠亦會同步寄發中籤通知單。

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