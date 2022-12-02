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好棉被助好眠！石墨烯結合舒曼波身心平靜不再輾轉難眠

▲▼舒曼波,PP舒曼波科技減壓被,睡眠。（圖／業者提供）

【企劃特輯】

「自己開始失眠，才真正了解睡不好有多痛苦！」台灣知名暢銷作家吳若權每晚都疲累到沾枕即睡，直到幾年前母親罹癌，常忙到凌晨才就寢，午夜起床照顧母親，黎明即起又要接送母親赴醫院檢查、看報告。巨大壓力影響情緒，這才深刻體驗到夜晚失眠、睡不好，無法一覺到天亮的煎熬。

▲▼舒曼波,PP舒曼波科技減壓被,睡眠。（圖／業者提供）

「舒曼波」釋放低頻波　放鬆腦波助睡眠

很多人失眠，躺在床上無法入睡，像是整個人浮在床上，翻來覆去輾轉難眠，好不容易入睡了，但卻時睡時醒，睡眠品質很差，若長期惡性循環恐引發憂鬱症、焦慮症及自律神經失調等身心疾病。有些人為了讓自己好睡，必須依靠藥物，雖然短時間能看到效果，但吃藥只是「治標不治本」，就長期來說，對健康及精神狀況影響很大。

▲▼舒曼波,PP舒曼波科技減壓被,睡眠。（圖／業者提供）

近年在市面上許多產品提出助眠的方案，但效果因人而異，仍需要找出真正原因，建立個人化的睡眠習慣，才能有效改善。現代有1項最新科技「舒曼共振」，這是1954年德國物理學家溫弗里德‧奧托‧舒曼（Winfried Otto Schumann）發表的1項理論，又稱為「舒曼波」，是1種由閃電所引起的訊號，一般的頻率約為8Hz，正好接近人類大腦的α波，人在α波頻率下的腦波比較放鬆，身體能自動修復，進而提升自癒能力。

「舒曼波」俗稱「地球腦波」，是1種低頻波，可穿透任何物質，讓人類腦波與體內頻率與大自然的能量共振和諧，協助精神飽滿、身心安定與情緒平和。作家吳若權飽受失眠之苦，直到體驗了運用高科技原理的「舒曼波科技減壓被」，終於能好好睡一覺。

▲▼舒曼波,PP舒曼波科技減壓被,睡眠。（圖／業者提供）

棉被裡首創使用高科技的「舒曼波次微米紡織晶片」，又被稱為「會修復的石墨烯」，當棉被和身體接觸後，會釋放特定波長，引導身體回歸正常的秩序和節奏，幫助身心回到平靜、穩定，提升優質的睡眠品質。舒曼波的能量目前已陸續應用在舒眠及預防醫學上。

▲▼舒曼波,PP舒曼波科技減壓被,睡眠。（圖／業者提供）

▲▼舒曼波,PP舒曼波科技減壓被,睡眠。（圖／業者提供）

建立良好睡前習慣　更要搭配「好眠被」

現代人習慣在睡前使用手機等3C產品，又或是睡前還在煩惱事情，都有可能導致睡眠障礙，建議睡前建立睡眠儀式，如睡前洗澡、喝牛奶、聽音樂、點香精油等，讓步調放慢，幫助入眠，再搭配有效的高科技助眠寢具，有助於安心舒眠。

對於長期有失眠、睡不好困擾的人，都應該體驗「好眠被」所帶來的幸福感受，不藉助藥物就能一覺到天亮，再也不是一種奢望。

▲▼舒曼波,PP舒曼波科技減壓被,睡眠。（圖／業者提供）

好眠被！「PP舒曼波科技減壓被」哪裡買?

官網優惠組：https://ppweb.tw/aj7YW
EHS東森購物特惠組：https://chshop.work/O0kxF
實體門市地址：新北市蘆洲區民族路445號1樓
門市專線：02-2288-7888
各大阿瘦皮鞋門市：https://www.aso.com.tw/Store/
PP醫療級石墨烯粉絲專頁：https://reurl.cc/gzGvjL
LINE 官方帳號：https://line.me/ti/p/@353xwgrr
客服專線：0800-520-367

https://youtu.be/vZl3D7LrnxE

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關鍵字：

舒曼波PP舒曼波科技減壓被睡眠

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