　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

「床墊」之戰引熱議！醫：睡眠少「1元素」千萬床墊一樣睡不好！

▲▼PP舒曼波,石墨烯,睡眠,助眠被。（圖／業者提供）

【企劃特輯】

近期床墊話題像熱浪般襲捲而來，讓許多網友熱烈討論起床墊話題；的確，床墊的品質也是會影響睡眠狀況，但除了床墊外，「腦波不平穩」才是影響睡眠的最大兇手。許多人夜晚腦袋特別清醒、身體無法關機，或是思緒停不了，翻來翻去無法順利入睡、睡睡醒醒讓身心很是疲累。身心科鄭光男醫師指出，「想要有好的睡眠品質並降低身體發炎現象，首要條件一定要讓腦波平穩。」要不然擁有千萬床墊也一樣睡不好！

不是只要「睡」就好！睡眠品質嚴重影響健康

根據美國芝加哥大學曾做一項研究發現，每天只睡4個小時的人，血液中抵禦流感的抗體比睡眠時間7-8小時的人減少了50%；有人為了「睡著」甚至會靠一些助眠的鎮定劑、藥物來幫助，卻可能因為長期服用，產生依賴性，藥物劑量愈吃愈重，對健康危害有隱憂。

鄭醫師表示：「長期睡不好除了造成記憶衰退、內分泌失調、免疫力下降，甚至導致肥胖、焦慮、憂鬱及自律神經失調，嚴重可能伴隨多重併發症，不僅如此，體內的免疫系統功能變差，抵抗病菌的殺手細胞也會減少。」睡眠品質好壞可說對健康影響甚鉅！

▲▼PP舒曼波,石墨烯,睡眠,助眠被。（圖／業者提供）

不靠藥物 「舒曼波」波長　太空人也再用！

有研究團隊跳過藥物治療方式，採取物理性方式解決睡眠問題；結果發現「舒曼波」這種波長可以有效解決。「舒曼波」是一種有益的脈動韻律波，又稱為「地球心跳」，它的頻率是7.83赫茲，恰好頻率與人類大腦中的α波極為相近，對於人體內分泌與神經系統協調有穩定作用，能讓腦波平穩，達到放鬆的效果，自然進入熟睡狀態，且不易在睡眠過程中清醒。美國NASA嘗試在載人太空艙裡裝上舒曼波產生器，透過舒曼波的頻率，有助於維持太空人的身心健康，調整回最佳的睡眠狀態。

▲▼PP舒曼波,石墨烯,睡眠,助眠被。（圖／業者提供）

此外，舒曼波還能有效活化激素分泌、降低細胞發炎，針對自律神經失調、情緒失控、免疫系統低落，及許多找不出病因的疾病，被廣泛運用在各方醫學上。

▲▼PP舒曼波,石墨烯,睡眠,助眠被。（圖／業者提供）

石墨烯結合「舒曼波次微米紡織晶片」打造睡眠的「飛航模式」

為了將有益睡眠的舒曼波實際運用在寢具，研究團隊費時3年，透過石墨烯材質釋放能量的特性，開發出「舒曼波次微米紡織晶片」，成功將石墨烯導入棉被纖維中，當人體接觸到棉被後，不需要插電，利用人體的熱能將石墨烯的頻率轉換為α波。這種釋放出來的生物訊息，能引導大腦放慢速度，身心回復平靜，進入睡前最佳的「飛航模式」狀態，達到快速入眠，延長深層睡眠時間的效果。

經過測試，逾90%的試用者，都能感受睡眠品質獲得明顯改善，擁有好的睡眠，才能讓疲累的身體充分休息，幫身體充飽電力，迎接美好的每一天。

▲▼PP舒曼波,石墨烯,睡眠,助眠被。（圖／業者提供）

▲▼PP舒曼波,石墨烯,睡眠,助眠被。（圖／業者提供）

啟動飛航模式「PP舒曼波助眠被」哪裡買？
●官網優惠組：https://ppweb.tw/aj7Y7
●EHS東森購物特惠組：https://chshop.work/O0kxF
●實體門市地址：新北市蘆洲區民族路445號1樓
●門市專線：02-2288-7888
●各大阿瘦皮鞋門市：https://www.aso.com.tw/Store/
●PP醫療級石墨烯粉絲專頁：https://reurl.cc/gzGvjL
●LINE 官方帳號：https://line.me/ti/p/@353xwgrr
●客服專線：0800-520-367
https://youtu.be/wgd-G-8ZHi4
 

ET快訊
深田詠美「狂摸他敏感帶」F胸上下蹭！老婆坐旁邊…反應全被拍
央視狂刪世足畫面！　球迷「沒戴口罩歡呼」秒變「場內空景」
幕後／蔡英文便當會檢討　陳時中曝真實心聲
柯文哲卸任後12／26回台大醫院！　院長曝職務安排
成魔之路曝！「足控」被拒交往　玩偶抱枕遮眼...勒斃馬國女大
新北市再增1處「區間測速」　16處科技執法12／1正式啟動
黃捷鬆口「不排斥加入民進黨」　可能時間點曝
台東跨年晚會陣容曝光！　3大男神都在這
神預測！花200元猜中「2場賽事」　彩迷抱走112萬

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

眾明星為「失眠」所苦！找床伴一起「助眠」

「床墊」之戰引熱議！醫：睡眠少「1元素」千萬床墊一樣睡不好！

迎接聖誕節！超商獨家2款「倒數巧克力月曆」超Q　每天爽吃不同口味

鐵粉衝！韓國超夯「蠟筆小新冰淇淋」台灣也有了　隱藏版封膜Q爆

超商「熱湯新品」來了！羊肉爐、麻油雞超香濃　1人就能爽爽吃

摩斯咖啡買10送10！早餐新品、培根奶油濃湯上市　還有三麗鷗福袋

天冷想吃鍋！醫師曝把握「餐前噴兩下」吃暖不吃胖

好市多「神水」一年僅一檔　網友搶到快暴動！女神徐若瑄也動凡心

吳宗憲見孫子超音波：GG好大！　虧汪小菲隔空開戰「比綜藝好看」

晴天霹靂！聽今天要洗澡　小白狗愣瞪眼「玩具掉了」

上海示威市民槓警對峙　北京大學生也掀抗議潮

橘貓一躺涼墊「整組癱軟」　瞪大眼翻肚解鎖新睡姿

戲精女友演被外星人綁架　淡定男友憋笑看她搞怪！

最怕看醫生！阿公喊「過來～」乖毛孩勇敢走進診間...原因感人

黑道盯場、女優生活複雜 導演揭台灣AV產業祕辛！

軟Q汪花式下腰舔阿公下巴 浮誇撒嬌媽傻：我才是主人

向尪誇口「只是去看看」 她爆買3大袋精品友傻眼

下車粗心忘記拉手煞車　愛車直衝魚池駕駛呆看

「床墊」之戰引熱議！醫：睡眠少「1元素」千萬床墊一樣睡不好！

迎接聖誕節！超商獨家2款「倒數巧克力月曆」超Q　每天爽吃不同口味

鐵粉衝！韓國超夯「蠟筆小新冰淇淋」台灣也有了　隱藏版封膜Q爆

超商「熱湯新品」來了！羊肉爐、麻油雞超香濃　1人就能爽爽吃

摩斯咖啡買10送10！早餐新品、培根奶油濃湯上市　還有三麗鷗福袋

天冷想吃鍋！醫師曝把握「餐前噴兩下」吃暖不吃胖

好市多「神水」一年僅一檔　網友搶到快暴動！女神徐若瑄也動凡心

翁達瑞轟「電梯裡放屁的人」　點名高嘉瑜、王世堅就是敗選元兇

南韓「男神」曹圭成2頭槌驚艷全球　爆有歐洲球隊來挖角了！

時隔4月！美艦再駛入南海　解放軍：跟蹤監視警告驅離

速水茂虎道自豪廚藝全都100分　解封奔台旅遊指定去台東

球探來電了！韓國男神曹圭成吸引歐聯球隊關注

陸國務院下午3點召開記者會！外傳將放寬防疫　帶動港股大反彈

台積電翻紅上漲6.5元、收487！　台股大漲152點站上14700

火力全開！KD猛砍本季新高45分　率籃網二連勝重返5成勝率

每天搭專車出入露餡　桃警「清樓專案」查獲8名越籍失聯移工　

駭人母子檔「頭顱屍塊放冰箱」　天天帶一塊出門！棄屍畫面曝光

慎入！巨蟒排尿伴隨「屁聲烙賽」　畫面太衝擊網驚呆：第一次看到

消費熱門新聞

好市多「神水」女神徐若瑄也動心

限時3天！超商咖啡飲品、泡麵「買1送1」

是你嗎？全聯開出2百萬發票特獎

好市多黑五最終優惠「去現場才知道」

摩斯咖啡買10送10　新品+三麗鷗福袋上市

「床墊」之戰引熱議！醫：睡眠少「1元素」千萬床墊一樣睡不好！

逆勢凍漲！小七牛肉拌麵挑戰有感升級

韓國超夯「蠟筆小新冰淇淋」來了

萊爾富開出張百萬發票！

1人就能爽吃！超商「熱湯新品」來了

11大速食店感恩節限定優惠懶人包

週慶66折買Roots滿額贈森林露營

超商「霜淇淋買1送1」只有今天！

迎接聖誕節！超商獨家倒數巧克力月曆

更多熱門

相關新聞

睡眠不足影響智商？低於6小時「非常不妙」

睡眠不足影響智商？低於6小時「非常不妙」

現代人工作時間長，睡得越來越少，到底睡多久才夠、睡眠品質怎麼顧，床墊是否有影響。專家分析Apple Watch睡眠偵測功能數據指出，良好睡眠品質的重要條件是就寢規律性，如果失眠，最好離開床鋪一下，不要一直滑手機。

醫：3症狀「一周超過三天」恐失眠了

醫：3症狀「一周超過三天」恐失眠了

冬天脖子沒顧好恐猝死！

冬天脖子沒顧好恐猝死！

台北街頭廣告成打卡地標！

台北街頭廣告成打卡地標！

眾明星為「失眠」找床伴助眠

眾明星為「失眠」找床伴助眠

關鍵字：

PP舒曼波石墨烯睡眠助眠被

讀者迴響

熱門新聞

最毒蔬菜出爐！　吃火鍋「最後煮它別喝湯」

柯震東爆曖昧峮峮「時間點成愛苗線索」！

魔獸IG關注「台灣高顏值女星」！

「蔡依林恩師」張勝豐驚吐：要離開人世間

快訊／海裕芬生了！

直擊峮峮、柯震東街頭夜遊！

高嘉瑜語出驚人：我很快會死在這個戰場上！

好市多「神水」女神徐若瑄也動心

擠下木瓜！　連2年「最毒水果」是它

玄彬傳沒陪孫藝真生產　公司澄清

宣布退選仍當選！花蓮富里鄉長當選人發聲了

選前幫忙指揮交通　當選馬上消失

另一半「有3特質容易偷吃」！男女動機差很大

王浩宇點名「郭正亮要先處理」

館長爆「民進黨後面就是黑道」　點名他怒噴

更多

最夯影音

更多
吳宗憲見孫子超音波：GG好大！　虧汪小菲隔空開戰「比綜藝好看」

吳宗憲見孫子超音波：GG好大！　虧汪小菲隔空開戰「比綜藝好看」
晴天霹靂！聽今天要洗澡　小白狗愣瞪眼「玩具掉了」

晴天霹靂！聽今天要洗澡　小白狗愣瞪眼「玩具掉了」

上海示威市民槓警對峙　北京大學生也掀抗議潮

上海示威市民槓警對峙　北京大學生也掀抗議潮

橘貓一躺涼墊「整組癱軟」　瞪大眼翻肚解鎖新睡姿

橘貓一躺涼墊「整組癱軟」　瞪大眼翻肚解鎖新睡姿

戲精女友演被外星人綁架　淡定男友憋笑看她搞怪！

戲精女友演被外星人綁架　淡定男友憋笑看她搞怪！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面