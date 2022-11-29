「床墊」之戰引熱議！醫：睡眠少「1元素」千萬床墊一樣睡不好！

【企劃特輯】

近期床墊話題像熱浪般襲捲而來，讓許多網友熱烈討論起床墊話題；的確，床墊的品質也是會影響睡眠狀況，但除了床墊外，「腦波不平穩」才是影響睡眠的最大兇手。許多人夜晚腦袋特別清醒、身體無法關機，或是思緒停不了，翻來翻去無法順利入睡、睡睡醒醒讓身心很是疲累。身心科鄭光男醫師指出，「想要有好的睡眠品質並降低身體發炎現象，首要條件一定要讓腦波平穩。」要不然擁有千萬床墊也一樣睡不好！

不是只要「睡」就好！睡眠品質嚴重影響健康

根據美國芝加哥大學曾做一項研究發現，每天只睡4個小時的人，血液中抵禦流感的抗體比睡眠時間7-8小時的人減少了50%；有人為了「睡著」甚至會靠一些助眠的鎮定劑、藥物來幫助，卻可能因為長期服用，產生依賴性，藥物劑量愈吃愈重，對健康危害有隱憂。

鄭醫師表示：「長期睡不好除了造成記憶衰退、內分泌失調、免疫力下降，甚至導致肥胖、焦慮、憂鬱及自律神經失調，嚴重可能伴隨多重併發症，不僅如此，體內的免疫系統功能變差，抵抗病菌的殺手細胞也會減少。」睡眠品質好壞可說對健康影響甚鉅！

不靠藥物 「舒曼波」波長 太空人也再用！

有研究團隊跳過藥物治療方式，採取物理性方式解決睡眠問題；結果發現「舒曼波」這種波長可以有效解決。「舒曼波」是一種有益的脈動韻律波，又稱為「地球心跳」，它的頻率是7.83赫茲，恰好頻率與人類大腦中的α波極為相近，對於人體內分泌與神經系統協調有穩定作用，能讓腦波平穩，達到放鬆的效果，自然進入熟睡狀態，且不易在睡眠過程中清醒。美國NASA嘗試在載人太空艙裡裝上舒曼波產生器，透過舒曼波的頻率，有助於維持太空人的身心健康，調整回最佳的睡眠狀態。

此外，舒曼波還能有效活化激素分泌、降低細胞發炎，針對自律神經失調、情緒失控、免疫系統低落，及許多找不出病因的疾病，被廣泛運用在各方醫學上。

石墨烯結合「舒曼波次微米紡織晶片」打造睡眠的「飛航模式」

為了將有益睡眠的舒曼波實際運用在寢具，研究團隊費時3年，透過石墨烯材質釋放能量的特性，開發出「舒曼波次微米紡織晶片」，成功將石墨烯導入棉被纖維中，當人體接觸到棉被後，不需要插電，利用人體的熱能將石墨烯的頻率轉換為α波。這種釋放出來的生物訊息，能引導大腦放慢速度，身心回復平靜，進入睡前最佳的「飛航模式」狀態，達到快速入眠，延長深層睡眠時間的效果。

經過測試，逾90%的試用者，都能感受睡眠品質獲得明顯改善，擁有好的睡眠，才能讓疲累的身體充分休息，幫身體充飽電力，迎接美好的每一天。

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