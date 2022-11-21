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睡得好　免疫力更好！「席伊麗床墊」美式賣場嚴選獨家販售

▲▼ 睡得好　免疫力更好！「席伊麗床墊」美式賣場嚴選獨家販售 。（圖／資料照）

▲美式賣場黑五今日開跑，湧入大批民眾搶好康。（圖／資料照，下同）

消費中心／綜合報導

秋冬到來「賴床」時間激增，有好床睡好覺變得更重要！

秋冬到來，許多人現在每天最大的享受就是賴在溫暖的床上不想起來，人一天有三分之一的時間躺在床上睡覺，想要一夜好眠、睡得舒服，不只是要注意枕頭的高度是否適宜、被子是否蓬鬆乾爽，更重要的是，要有一張好的床墊，才不會睡得腰痠背痛、愈睡愈累！擁有超過140年歷史的美國床墊品牌Sealy席伊麗，了解睡個好覺對身體有多麼重要，因此百年來不斷革新床墊，推出豐富床款系列是經由骨科醫師合作研發，不僅擁有多項專利，更具身體最需要的支撐力，讓人一躺就覺得好放鬆、好想睡。想知道一張好床墊能讓人睡得有多好？全台知名美式賣場及美式賣場線上購物網站即為會員嚴選Sealy席伊麗優質床墊，獨家販售席伊麗口碑熱賣床款。由美式賣場高CP值嚴選優質床墊，體驗每天睡醒活力充沛、不再腰酸背痛，Black Friday黑五特別折扣輕鬆就能入手，把握機會購買高CP值床墊，為睡眠力打底，天天活力滿滿。

▲▼ 睡得好　免疫力更好！「席伊麗床墊」美式賣場嚴選獨家販售 。（圖／資料照）

▲與骨科醫師合作研發的Sealy席伊麗床墊，支撐力夠的特性吸引不少民眾現場體驗。

選一張和骨科醫生合作研發的好床，是一夜好眠的絕佳幫手。

根據台灣睡眠醫學學會2019年最新調查發現，全台慢性失眠症盛行率為10.7％，不少人其實有睡眠障礙的困擾，醫師建議養成良好的睡眠衛生習慣，例如在燈光柔和、溫度適中、隔絕噪音的環境下入睡；固定的生活作息及就寢、起床時間；避免午睡或午睡不超過半小時。培養固定的運動習慣，但睡前不做劇烈運動；少喝含咖啡因的飲料，培養放鬆的休閒活動；睡前滑手機、上網及看電視也不利入睡，睡前盡量安排做些輕鬆的事，讓身心處在平靜狀態等。

▲▼ 睡得好　免疫力更好！「席伊麗床墊」美式賣場嚴選獨家販售 。（圖／資料照）

▲完美的睡眠體驗與床墊息息相關，具有良好承托性才能有助於肌肉放鬆。

除此之外，許多人還會進行冥想、聽白噪音或透過薰香等方式，製造好睡的氛圍，但其實睡得不好很有可能是生理影響心理，像是因為身體還不夠放鬆舒服，才會翻來覆去無法順利入眠。美國百年床墊品牌Sealy席伊麗與骨科醫師合作研究發現，想要睡得舒適健康，「支撐」是一大關鍵，脊椎必須維持自然平直、背部能被好好承托著才能讓肌肉完全放鬆；由Sealy席伊麗研發中心設計，席伊麗床墊擁有領先業界的獨家彈簧系統、防螨抗菌表布等多項專利，確保每張床墊具備承托性、舒適性和耐用度三大功能。Sealy席伊麗床墊的高品質不僅受全球頂級飯店偏好選用，更獲選為全美最受信賴床墊品牌第一名，也是知名美式賣場床墊指名選品，受到廣大消費者愛用。

▲▼ 睡得好　免疫力更好！「席伊麗床墊」美式賣場嚴選獨家販售 。（圖／資料照）

▲Sealy席伊麗床墊受全球頂級飯店偏好選用，更被票選為全美最受信賴床墊品牌第一名。

天氣冷兩個人抱著暖和的體溫會更好睡，但有時另一半在旁邊不停翻身反而很干擾睡眠，對方可能不是故意的，而是選到不適合的床難以入眠！Sealy席伊麗床墊的專利彈簧系統能給予身體全方位的支撐力與舒適包覆，無論是備受喜愛的Posturpedic美姿系列或美式賣場獨家販售的Backsaver護背系列，皆能幫助睡眠者放鬆身體肌肉及卸下疲勞緊繃、進入深層睡眠。例如，美式賣場獨家販售的護背系列床墊採用「雙向直邊彈簧」，不像一般圓形彈簧在人體改變姿勢時會讓彈簧之間互相擠壓，獨家設計的彈簧兩端採用雙邊成正方形，結構上更穩固能夠給予最貼身支撐，讓人可以安穩進入夢鄉。

▲▼ 睡得好　免疫力更好！「席伊麗床墊」美式賣場嚴選獨家販售 。（圖／資料照）

▲▼Sealy席伊麗床墊擁有獨家彈簧系統，能給身體最完美的支撐。

▲▼ 睡得好　免疫力更好！「席伊麗床墊」美式賣場嚴選獨家販售 。（圖／資料照）

深獲口碑的美式賣場獨售「Sealy席伊麗護背系列」床墊，不只透過雙向直邊彈簧提升支撐力，床墊內層組成還採用極富彈力且耐用的厚實墊料及纖維，多層次高壓縮與高密度泡棉搭配強力襯墊，穩穩地貼身承托全身重量，不擔心整個人深陷太軟的床鋪，避免睡一覺醒來筋骨還是沒舒展開來，也不必煩惱床太硬壓得肉痛睡不著。Sealy席伊麗床款系列豐富多元，能依個人睡感偏好及身形差異，讓每個人都能找到躺起來軟硬適中，舒適彈性加倍支撐身體的優質床墊，一躺上床整個人肌肉和精神都鬆開來、舒服得沉沉睡去。此外，Sealy席伊麗床墊提供10年保用等多項貼心服務及特色，讓選用床墊更加安心有保障。

迫不及待想入手Sealy席伊麗床墊了嗎？Sealy席伊麗床墊為全美銷售冠軍，台灣擁有超過40家的百貨專櫃及自營精品館門市，提供高品質床墊諮詢及試躺服務；此外，在美式賣場及線上購物網站也能選購獨家販售款。全台知名美式賣場獨家嚴選高CP值的入門款式，讓消費者能輕鬆沒負擔的體驗Sealy床墊帶來的夜夜好眠。由骨科醫師合作研發又以優質乳膠襯材及高支撐彈簧打造的床墊，全台美式賣場就買得到，2022年獨家販售且黑5期間推出獨享推薦價只要18,999元起（152X190cm），點進美式賣場官方線上購物網站亦有眾多豐富獨家販售Sealy席伊麗熱賣床款可以挑選，不論是先去賣場試躺或動動手指直接線上選購，好躺好睡持久耐用的床墊讓人超級期待睡眠時間，補足每天的飽滿精神力。

線上購物網站傳送門https://www.costco.com.tw/search?text=sealy

▲▼ 睡得好　免疫力更好！「席伊麗床墊」美式賣場嚴選獨家販售 。（圖／資料照）

▲黑五折扣限定，美式賣場指定床墊選品，高CP值床墊可得好好把握優惠期間。

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