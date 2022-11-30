寒流來襲！醫：「只需穿1件」能量衣比洋蔥穿法暖50%

【企劃特輯】

每到冬季，許多人煩惱該如何保暖但又不顯臃腫，女性朋友還要注意子宮保暖，當受寒容易出現子宮氣血流動受阻，輕則經痛、重則不孕，除了婦科疾病上身也會體虛發胖。近來有業者將石墨烯再進化，並加入「粒線體、舒曼波」兩大科技材質，推出獨家「能量修復塑崩衣」，用非侵入性的醫學療法，不僅讓身體迅速升溫保暖，還能活化自體免疫系統，達到越穿越健康的功效。

抗寒不擁腫！莫爾超晶格石墨烯 升溫效果看得見

業者將傳統石墨烯從二維材料轉成三維結構，形成「莫爾超晶格」現象，不但能百分百保留石墨烯快速導入導出的特性、釋放「衝擊型遠紅外線」，比起單層放射型遠紅外線，能量再加乘、穿透力更深層，在寒冷的冬天只要內搭一件，不但能蓄熱升溫、不悶熱，還能加速血液循環，持續穿著一段時間，提升身體循環代謝力還能崩解脂肪，讓身體記憶瘦感，讓你抗寒不臃腫！

讓細胞能量工廠回春！遠離發炎問題、增加免疫系統

另外，能量修復塑崩衣裡加入了「粒線體活化纖維」，粒線體被稱為人體發電機、能量工廠，可提供巨噬細胞在吞噬和分解體內細菌和病毒的時候所需的能量。根據國外期刊報導，多數肥胖跟代謝問題也是因粒線體功能失調引發，婦產科醫師也表示：「癌症研究發現，粒線體功能對細胞癌化有關聯性，粒線體功能低下的人，若能常接觸遠紅外線漸進式的刺激，將有助於增強免疫系統，減少發炎問題。」。經測試，穿著30分鐘粒線體活化纖維，就能驅動巨噬細胞功能，提升活性逾150倍吞噬癌細胞。

次微米紡織晶片搭載「舒曼波」 平衡失調自律神經 維持身心健康

現代人壓力大，容易自律神經失調引發各種問題，如失眠、免疫系統下降等，業者也加入「舒曼波次微米紡織晶片」，釋放身心放鬆的α波；身心科鄭光男醫師表示：「人體與舒曼波共振時，可平衡失調的自律神經，從而改善循環、緩解疼痛、減輕壓力及提升身體修復效率」，且舒曼波也能有效活化激素分泌、降低細胞發炎，對於情緒失控、免疫系統低落也都有幫助，因此也常被運用在醫療上。

微雕塑X特殊塑崩織法 不分尺寸XS~3XL都能腰塑奶澎 展現S曲線

除了能改善健康外，「能量修復塑崩衣」特別在女性在意的上半身重點部位加上「獨特織紋加壓設計」，特殊蜂巢織法能抹平小腹；背部X型織法，可防駝背、矯正脊椎側彎；腰部160個穴位能量點活絡腰部氣血，加上前後護腰設計讓久站腰部不痠痛、紓解肩頸痠痛。

此外，也非常輕薄加上使用特殊塑崩織法擁有超高彈性及塑型力，讓XS小隻女到3XL棉花糖女孩，都可不分尺寸、輕鬆穿上不變形，自然而然展現S型的迷人曲線。只要穿上10分鐘就能促進身體雙向循環、減緩經痛、改善宮寒、手腳冰冷，甚至對心血管、婦女病，穿著數日後也有明顯的改善，讓塑崩衣被稱為是「穿在身上的救命衣」。

三大紡織新科技「能量修復衣」哪裡買？

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●實體門市地址：新北市蘆洲區民族路445號1樓

●門市專線：02-2288-7888

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