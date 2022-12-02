快訊／屏東男「橫越道路」被小貨車撞飛　當場死亡

▲林姓男子被小貨車撞飛，當場死亡 。（圖／屏東小鎮資訊提供，下同）



記者陳崑福、鄒鎮宇／屏東報導

屏東縣屏東市中正路2日晚間發生死亡車禍，一名77歲林姓男子橫越馬路時，被28歲的王姓男駕駛以小貨車撞上，導致林男當場死亡。詳細肇事原因及責任，仍待警方調查釐清。

警方表示，王男2日晚間5時35分駕駛自小貨沿中正路快車道北往南直行，行人林男沿中正路東向路緣東往西方向橫越道路，兩人發生碰撞。另外，王男撞上行人後，疑似再與另名51歲洪姓男駕駛發生碰撞，王男與洪男酒測值均為0。