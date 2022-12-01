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大陸 大陸焦點 特派現場

人潮少！天安門為江澤民降半旗　北京市民淡定：都關注疫情防控　

記者任以芳／北京報導

大陸前領導人、中共中央前總書記江澤民昨11月30日於上海病逝，享耆壽96歲。天安門廣場、人民大會堂、新華門、外交部今(1)日全面降半旗，其他公家機關大多數直接收旗，淨空旗竿。北京天安門於7點16分日出時間，舉行降半旗儀式，不過天安門城樓和天安門廣場觀看群眾沒有預期多，接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問的北京市民大多很淡定，大家更關注疫情防控的問題。

▲▼ 天安門降半旗首日、江澤民、12月1日、新華門、人民大會堂、外交部 。（圖／記者任以芳攝）

▲北京天安門降半旗首日 。（圖／記者任以芳攝）

江澤民過世消息發布後，北京人民大會堂率先於11月30日降半旗，大樓屋頂周邊所有輔旗也全部收起來。天安門廣場於今早上舉行下半旗致哀儀式，國旗先往上升到頂端後，沒幾秒鐘時間再下降到一半的高度。同一時間，中南海正門口新華門，外交部同時下半旗致哀。

今早大約6點半左右，天安門廣場一帶有部分人群聚集觀看升旗，實際目測人潮沒有預期的多。接受《東森新媒體ETtoday》記者採訪北京市民王先生表示，「我每天有晨跑習慣，知道江總理過世，昨晚『好奇』預約來看降旗留紀念，平常根本不愛來。」

▲▼ 天安門降半旗首日、江澤民、12月1日、新華門、人民大會堂、外交部 。（圖／記者任以芳攝）

▲天安門降半旗首日，早上觀看升旗典禮人少 。（圖／記者任以芳攝）

北京市民很少人願意看升旗，大多是外地遊客來觀看，但疫情封控後觀光客全沒了。北京今天清晨最低溫又是零下9度，加上觀看升旗需要提前一天預約，周邊警力維安森嚴，隨時可能被盤查證件，大大降低民眾觀看降半旗儀式的意願。

記者私下詢問工作人員，「暫時沒有放民眾悼念獻花，只有正常開放升降旗或參觀，必須提前都要預約。」

▼ 人民大會堂降半旗 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 天安門降半旗首日、江澤民、12月1日、新華門、人民大會堂、外交部 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 天安門降半旗首日、江澤民、12月1日、新華門、人民大會堂、外交部 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 天安門廣場淨空 。（圖／記者任以芳攝）

江澤民逝世，大陸互聯網上網民反應有冷有熱，尤其北京市民態度大多十分淡定，大家更多關注在「層層加碼」的疫情防控何時改善，防控亂象、核酸檢測造假等後續問題如何解決。

身為老北京的出租車李師傅說，「我今年快60歲，也曾經歷過江澤民時代，他昨天過世，我和周邊的人沒什麼反應，生活都快過不下去，沒時間哀悼。」

▼新華門降半旗 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 天安門降半旗首日、江澤民、12月1日、新華門、人民大會堂、外交部 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 天安門降半旗首日、江澤民、12月1日、新華門、人民大會堂、外交部 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸外交部降半旗  。（圖／記者任以芳攝）

相較北京民眾淡定反應，大陸官方昨先發布哀悼消息，「自告全黨全軍全國各族人民書發佈之日起到江澤民同志追悼大會舉行之日止，北京天安門、新華門、人民大會堂、外交部和香港中聯辦、澳門中聯辦、我駐外使領館下半旗致哀。」

今天所有大陸官媒、黨媒聚焦哀悼江澤民，《人民日報》、《新華每日電訊》、《光明日報》、《解放軍報》、《中國紀檢監察報》、《經濟日報》等央媒在頭版集中發佈告全黨全軍全國各族人民書。

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