蝦皮購物「12.12狂歡生日慶」最大規模集點活動　天天豪灑12折券

▲蝦皮購物「12.12狂歡生日慶」豪灑0元起免運券，天天狂灑12折券！

圖、文／蝦皮提供

根據資策會產業情報研究所（MIC）調查 ，2022年全台消費者在電商購物節年度平均消費金額年成長44%，其中雙12更是繼雙11之後民眾最常參與的電商購物節！隨著蝦皮購物「12.12狂歡生日慶」開跑，作為今年最後一檔購物盛宴，蝦皮購物祭出消費者最有感「全站0元起免運」、「商城85折」優惠，更連續16天每日狂灑12折神券，只要領免運券還可抽施華洛世奇聖誕倒數日曆、BOSCH洗碗機、Dyson吸塵器、tokuyo按摩椅等品牌豪禮！此外，加緊火力衝刺，更於雙12檔期推出年度最大檔集點活動，囊括總價值超過200萬元、35款實用商品，12/12當日下單滿額就能集點換購，蝦皮購物年末獻上滿滿優惠與消費者一同慶祝！

▲蝦皮購物「12.12狂歡生日慶」揭曉電商下半年消費趨勢，聚會、出遊商機助攻美食品類成長。

年末電商消費需求強勁，蝦皮購物分析站上消費數據，揭露2022下半年電商消費趨勢，蝦皮購物品牌行銷部長廖君凰表示：「面對疫情與通膨壓力使消費環境變化，我們注意到電商網購習慣持續改變，消費者購物選擇更加謹慎、更注重高CP值的有感優惠，適逢年底聚會盛行和足球賽火熱開打，也觀察到本月美食品類需求量增加3成。今年雙12我們除了獻上超過百萬個品牌優惠和全年度最大檔集點活動，也與築間餐飲集團合作送出一年份免費火鍋，相信這次在多重優惠助攻下，『12.12狂歡生日慶』能再創佳績，生活家居和美食等快消品買氣有望較平日成長超過3倍。」

▲蝦皮購物「12.12狂歡生日慶」瞄準點數經濟，祭總價值超過2百萬元換購豪禮！

蝦皮購物「12.12狂歡生日慶」天天灑12折神券，領免運券抽倒數月曆、1年份築間火鍋免費吃！

為感謝用戶一年以來對蝦皮購物的支持，「12.12狂歡生日慶」豪灑6張0元起免運券，即日起早鳥預領免運券送最高450元優惠券，越早領券優惠折扣越多！領券再加碼抽輝葉按摩槍、石頭掃地機器人及1年份築間火鍋等總價值超過50萬元的品牌豪禮，百大品牌旗艦店更輪番下殺1折起，邀你年末放肆購物！輝葉三芯手感美腿機幫你消除整日疲勞，12/12現省超過12,000元、限定價只要9,900元；ARIEL新升級超濃縮深層抗菌除臭洗衣精補充包99.9%持續抗菌，6包組優惠價669元；巴黎萊雅玻尿酸眼霜級撫紋精華霜2件組有效撫平眼周細紋，原價4,018元、當日下殺999元；戶外出遊必備plain-me旅行小包、空氣清淨零死角未來實驗室 N7 空氣清淨機通通優惠價599元；最美摺疊機SAMSUNG Galaxy Z Flip4 優惠價28,888元即可入手，聰明搭配商城85折券最高再折2,000元。此外更推出年度最大檔集點活動，12/12當日下單滿1,000元即可獲得1點，完成指定任務最高可獲得5點，法蘭絨保暖毯、平底鍋、後背包、摺疊椅等多達35款商品免費任你換，今年雙12不只讓你無痛入手心儀好物，也讓你買越多賺越多！

▲蝦皮購物「12.12狂歡生日慶」輝葉美腿機，優惠價9,900元。

▲蝦皮購物「12.12狂歡生日慶」Apple Watch S8，優惠價3,999元。

▲蝦皮購物「12.12狂歡生日慶」霓淨思積雪草B5修護精華3入，優惠價1,399元。

▲蝦皮購物「12.12狂歡生日慶」New Balance 復古鞋 (蝦皮獨家款)，優惠價1,212元。

下半年四大電商趨勢搶先公開！點數經濟成兵家必爭之地、通膨壓力使高CP值民生用品成銷售冠軍

年末適逢電商旺季，從99購物節到剛落幕的雙11，都可瞥見即便疫情趨緩，網購消費力道與買氣依舊可期。蝦皮購物於今日揭曉2022下半年消費趨勢，統整全站消費數據、關鍵字等進行分析，分享台灣下半年消費者購物行為，主要觀察到四大趨勢：

趨勢一：高通膨時代來臨，消費者購物更加謹慎，民生用品銷量大幅成長

升息壓力與物價通膨持續衝擊消費市場，全球經濟不穩定也改變了台灣民眾的消費習慣。蝦皮購物發現，「價格導向」成為消費者購物的首要決策依據，且對商品漲價接受度下降，並轉向購買高CP值或可替代性低價商品。而蝦皮購物自8月起推出的「超市補貨日」更可看出此一趨勢，主打優惠民生用品的活動特點帶動該品類單品業績較平日彈跳10倍，其中又以「衛生紙」、「尿布」、「濕紙巾」成為熱銷排行榜前三名，顯見有感優惠廣受消費者歡迎。

趨勢二：集「點」成金！蝦皮購物瞄準點數經濟 量身打造各品類集點活動，提升用戶黏著度

「點數經濟」過去為零售通路的必爭之地，隨著手機APP集點形式崛起，電商業者紛紛加入瓜分集點活動的大餅。作為娛樂電商龍頭的蝦皮購物挾帶大量會員優勢，今年共推出37檔集點活動，且針對各品類量身打造專屬集點；其中蝦皮家居自9月推出首檔換購活動後，累積吸引超過20萬名用戶參與，期間內家居生活用品業績更較前月成長近5成，顯示出用戶對集點活動的喜愛。為回應用戶的支持，蝦皮購物「12.12狂歡生日慶」也推出年度最大集點活動，為消費者獻上35款總價值超過200萬元豪禮。

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趨勢三：最划算價格加乘多元優惠，月月造節之力助攻品牌吸金

根據蝦皮購物全站消費者調查，發現「免運費」、「豐富的品牌選擇」、「划算價格」、「準確的商品搜尋功能」四大優勢成為用戶喜愛蝦皮購物的最重要因素。站上數據亦顯示，提供關注禮以及優惠券的店家相較無提供的店家，多出將近1倍的訂單量，顯示品牌越積極釋出專屬優惠、越容易提升買氣。蝦皮購物更透過「月月造節」策略，主打檔檔新鮮且完善的消費體驗，在長期宣傳電商購物節與經營之下，成功建立民眾對平台的好感度，並提高轉單率。

趨勢四：與病毒共存成常態，逐步解封戶外旅遊、美食商品買氣翻倍，成年末銷量黑馬

下半年疫情雖漸趨穩定，但口罩、維他命等防疫保健相關商品已成生活必需品之一，蝦皮購物觀察，下半年熱搜關鍵字仍以口罩位居榜首，益生菌、葉黃素、維他命等保健食品更成為熱銷榜常勝軍；而隨著國境逐步開啟、國內外旅遊商機回溫，行李箱、手提袋買氣較去年同期成長超過1.5倍、露營商品也有20%以上業績彈跳。此外年末聚會多，加上四年一度足球盛事火熱開打，美食相關品類需求量也有3成以上成長。

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蝦皮購物「12.12狂歡生日慶」購物攻略：

優惠一：豪灑6張0元起免運券，再送最高折450元優惠券、超過50萬元品牌豪禮！

• 每人皆享全站０元起免運券6張，其中1張限定於12/12凌晨 0-2點使用；5張全站199元起免運12/12整日可使用

• 即日起(12/1)領券送450元優惠券 ；12/2-12/7領券送310元優惠券 ；12/8-12/11領券送160元優惠券

• 即日起(12/1)-12/11領券加碼再抽總價值超過50萬元品牌豪禮

優惠二：蝦皮商城85折、93折券聰明用，最高折5,000元！天天簽到再領全站12折神券

• 1張商城85折券即日起 (12/1) 開放領取，消費滿額最高折2,000元，限12/12凌晨0-2點使用（數量有限先用先贏）

• 3張商城88折自動歸戶，消費滿額最高折5,000元，限12/12 全天使用（數量有限先用先贏）

• 即日起(12/1)-12/11天天上站簽到，立即領全站12折神券，限12/12 凌晨0點-2點使用

優惠三：12/12滿額下單再聰明集點，35款豪禮任你挑選！

• 任務1：累積消費滿1,000元，並完成領取獎勵點數程序後，可獲得１點獎勵點數

• 任務2：累積消費滿2,000元，並完成領取獎勵點數程序後，可獲得１點獎勵點數

• 任務3：累積消費滿3,000元，並完成領取獎勵點數程序後，可獲得１點獎勵點數

• 任務4：下單滿5單，並完成領取獎勵點數程序後，可獲得１點獎勵點數

• 任務5：限時特賣專區下單滿3單，並完成領取獎勵點數程序後，可獲得１點獎勵點數

註：集點換購商品詳情參考活動頁

優惠四：六大時段品牌旗艦店1折起，12/1暖身加碼限時特賣1元起

• 12/12，0點、12點、14點、18點、20點、22點品牌旗艦店1折起

• 12/1，0點、10點、15點、20點限時特賣1元起；12/12， 0點、10點、12點、18點、20點、22點超便宜1元起

蝦皮購物「12.12狂歡生日慶」優惠強品必買清單：