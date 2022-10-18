蝦皮小編忘記切帳號？發文「抱怨同事放臭屁」...2.7萬人看傻

▲蝦皮小編這次忘記切帳號引發超高觸及，堪稱最鬼行銷。（圖／CFP）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

過去曾有人忘記切換臉書帳號發文而鬧笑話，蝦皮小編昨（17）日也因忘記切換臉書帳號搞出「烏龍」，卻因內文充滿好笑的厭世發言，成功吸引逾2.7萬人按讚、數千人留言分享，讓網友笑讚直呼「根本行銷鬼才」。

蝦皮小編昨日突然用官方帳號於臉書抱怨，台北到底是什麼破爛天氣，原本週末要跟朋友出去浪，結果雨不知道在下什麼，整夜我的愛溢出就像雨水的？害他被迫在家待兩天「頭上真的快長香菇==」，並抱怨去高雄玩的同事還一直發限動，直呼「有太陽曬了不起啊？差點氣死」。

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▲蝦皮小編在臉書粉專發文抱怨同事。（圖／翻攝自蝦皮臉書）

蝦皮小編還說，周一和同事開會一想到今年都沒有連假可放了，隔壁同事「今天又一直狂放臭屁」，還對自己鼓勵喊話「越想越氣，加油林哲家，你可以的，快下班了！」

直到下午蝦皮小編發現自己忘記切換個人臉書帳號，又再度更新貼文震驚地說，「死定==忘記切帳號...但好像來不及了...」，於是鬼轉行銷一波，釋出免運卷網址送給來朝聖的各位。

厭世發文吸引2.7萬人圍觀，面對群眾幽默回應，「敲碗黃昕芸真面目」、「大家都知道同事陳X升很愛放屁了」以及刷一排的「加油林哲家」，使蝦皮小編只好不斷更新此文，連續更新五次，讓不少網友分享吃瓜。

網友們紛紛留言表示，「看你演那麼認真，再加上有3張免運券就幫你分享一下」、「這麼神奇的小編操作人家學不來啊⋯老闆說明天也要看到這種梗，我死了我」、「林哲家直接變熱門搜尋關鍵字」、「這一切都是套路」、「行銷鬼才」、「真的是行銷大師」、「我已經不知道是用錯帳號還是小編有才了」。

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