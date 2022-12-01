蝦皮出狀況！用戶傻眼狂罵「網頁進不去」　官方急道歉

▲蝦皮購物出狀況。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

稍早有不少網友在臉書上抱怨，才一打開「蝦皮購物」APP，就發現不能傳送圖片、不能出貨，也無法申請寄件編號。蝦皮狀況連環爆，稍早業者也透過粉專道歉，「蝦皮購物部分服務目前因系統異常，導致部分用戶無法正常開啟」。

有不少網友在臉書社團「蝦皮優惠分享/省錢攻略」上抱怨，「前幾天聊聊有問題跑不出來對話，現在蝦皮聊聊沒辦法傳送圖片，蝦皮也沒辦法出貨訂單，蝦皮網頁版賣家中心也進不去」、「人在蝦皮店到店了，訂單編號無法輸入，無法出貨，暈倒」、「怎不能申請寄件編號，這樣怎麼出貨，傻眼」。

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對此，業者透過粉專「蝦皮購物（Shopee）」表示，「蝦皮購物部分服務目前因系統異常，導致部分用戶無法正常開啟。正全力進行系統修復作業，以期盡速恢復平台服務。 對造成用戶的不便蝦皮購物深感抱歉，也感謝您的支持與理解。」

不過貼文底下，仍有大票網友繼續罵，「從昨晚就開始異常了」、「沒活動還能異常」、「害我浪費整個上午，客服還說沒問題」、「想花錢都不行嗚嗚」、「太久了吧」、「壞掉了嗎？不能結帳」、「快讓我結帳，我怕我反悔」、「手機跟電腦都當了」。

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