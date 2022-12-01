　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

蝦皮出狀況！用戶傻眼狂罵「網頁進不去」　官方急道歉

▲▼滑手機,網購,蝦皮拍賣,蝦皮。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲蝦皮購物出狀況。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

稍早有不少網友在臉書上抱怨，才一打開「蝦皮購物」APP，就發現不能傳送圖片、不能出貨，也無法申請寄件編號。蝦皮狀況連環爆，稍早業者也透過粉專道歉，「蝦皮購物部分服務目前因系統異常，導致部分用戶無法正常開啟」。

有不少網友在臉書社團「蝦皮優惠分享/省錢攻略」上抱怨，「前幾天聊聊有問題跑不出來對話，現在蝦皮聊聊沒辦法傳送圖片，蝦皮也沒辦法出貨訂單，蝦皮網頁版賣家中心也進不去」、「人在蝦皮店到店了，訂單編號無法輸入，無法出貨，暈倒」、「怎不能申請寄件編號，這樣怎麼出貨，傻眼」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，業者透過粉專「蝦皮購物（Shopee）」表示，「蝦皮購物部分服務目前因系統異常，導致部分用戶無法正常開啟。正全力進行系統修復作業，以期盡速恢復平台服務。 對造成用戶的不便蝦皮購物深感抱歉，也感謝您的支持與理解。」

不過貼文底下，仍有大票網友繼續罵，「從昨晚就開始異常了」、「沒活動還能異常」、「害我浪費整個上午，客服還說沒問題」、「想花錢都不行嗚嗚」、「太久了吧」、「壞掉了嗎？不能結帳」、「快讓我結帳，我怕我反悔」、「手機跟電腦都當了」。

超夯品開箱！內有限定優惠碼～

「卡拉轟天雷」跟其他藍牙喇叭差在哪？5亮點一次看

►一餐50元搞定！調理包「5分鐘上桌」小資族變大廚

►萬歲牌堅果一包20元！超強功效一圖看

免加會員直接買！搶便宜就趁現在

►還你S曲線！「石墨烯塑身褲」一穿像甩5公斤

►150抽衛生紙「一包11元」　整年份一次買齊

►妙管家洗衣精4瓶只要399元！還添加茶樹油抗菌

►►►想看更多就點「抗漲專區」讓你買到爽！◄◄◄

氣泡水喝起來！買一箱送一箱才598元

ET快訊
「要繼續留民進黨！」　高嘉瑜：不是叫我離開我就會害怕
獨／北捷最暖女醫找到了！　搶救阿北恢復心跳
保險員收錢「忘投保」慘了！　偽造收據、保單下場曝
超越國籍！伊朗球員痛哭　美國球員「緊緊擁抱」
這地方發錢了！　每人爽領2000元
前CIA探員臨終前爆料「51區是真的」！　親眼看過活的外星人
快訊／蝦皮出事了！　用戶狂罵「網頁進不去、不能出貨」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

好市多挖寶「手掌大迷你Pizza」超Q！懶人媽媽早餐必備：1片9元

LIVE／戶外脫口罩首日　王必勝最新說明

獨／最暖急診女醫找到了！搶救阿北恢復心跳　曝2分鐘驚險過程

超市買到牛乳「單喝不香濃」！他曝1方法辨別鮮奶、乳飲品

大舉徵才！「這一鍋」集團宣布調薪最高7%　年終要發1800萬

中正紀念堂可能變碗狀、銅像180度轉身面壁？競圖亮點搶先曝光

發錢了！花蓮秀林鄉將發第3波振興禮金　每人2000元

六都蔬菜農藥檢測「36％不合格」　消基會呼籲：政府加強抽驗力度

爸媽姊都離世...惠明盲生唱出「天使嗓音」療癒自己　將開演唱會

因應戶外口罩解封　華新、中衛主打特色牌...聚茂跨足料理包

義大利「毒蠍」有錢買不到　科技新貴成死忠粉豪買3台

刺青尪心疼老婆經痛躺床　拿暖暖包貼她肚子超有愛

尪騎腳踏車後座載老婆　一起步秒翹孤輪跌落地

爸洗完澡圍浴巾滑手機　狠貓見「逗貓棒」大爆抓

巨石強森曝14歲窮到天天偷零食　 重回舊地「掃空巧克力」揭超暖原因！

周予天夜店摟妹回家..認了分手席惟倫　才剛跟她勾手出席王家梁婚禮

1.3億彰化員林一注獨得　開業22年「第5度開頭獎」

謝金燕「台灣怎可能有我滿意的價格」　為王偉忠接《營業中2》：海薛一筆XD

最酷刺青？他把載具刺在手臂　實測結果嚇壞店員：真的能刷

趙小僑「第一個有女兒的生日」超日常　42歲才生...願「健康的活著」：陪她很久

好市多挖寶「手掌大迷你Pizza」超Q！懶人媽媽早餐必備：1片9元

LIVE／戶外脫口罩首日　王必勝最新說明

獨／最暖急診女醫找到了！搶救阿北恢復心跳　曝2分鐘驚險過程

超市買到牛乳「單喝不香濃」！他曝1方法辨別鮮奶、乳飲品

大舉徵才！「這一鍋」集團宣布調薪最高7%　年終要發1800萬

中正紀念堂可能變碗狀、銅像180度轉身面壁？競圖亮點搶先曝光

發錢了！花蓮秀林鄉將發第3波振興禮金　每人2000元

六都蔬菜農藥檢測「36％不合格」　消基會呼籲：政府加強抽驗力度

爸媽姊都離世...惠明盲生唱出「天使嗓音」療癒自己　將開演唱會

因應戶外口罩解封　華新、中衛主打特色牌...聚茂跨足料理包

盧廣仲罕見脫了！　裸上身洩「倒三角巨肌」粉一看全暴動

暖心婚禮主持人Candy糖糖兒「靠直播走出情傷」

辣妹軍醫「17億錢箱寄給你」再結婚　台中翁砸12萬領包裹遭詐

李佳穎喝喜酒「罕見穿超辣」！3方位全露　她伸手摸胸驚呆：好大

好市多挖寶「手掌大迷你Pizza」超Q！懶人媽媽早餐必備：1片9元

女狂粉「亂噴漆騷擾」遭起訴！　盧廣仲經紀公司回應了

「福斯入門小車」漲價了、差一點破百萬！新年式Polo最高漲2萬

LIVE／戶外脫口罩首日　王必勝最新說明

徵召吳怡農參戰北市立委補選　陳其邁曝「關鍵原因」：他最有勝算

一次12種口味任選！　新竹新開脆皮菠蘿店「買3送1」爽吃5天

辣媽被偷拍...曝拉絲襪真實樣貌 尷尬姿勢引萬人狂笑：太犧牲！

生活熱門新聞

LINE「照片過期」1招避雷！還可當超胖雲端硬碟

口罩解禁6QA一次看！2類人要戴好戴滿

苦等555天口罩卻不脫！他曝「10字理由」

戶外口罩解禁首日！他見「路上1景象」：自己好像沒穿褲子

一不小心就噴錢！12月口罩、交通新制一次看

蝦皮出狀況！用戶傻眼罵爆　官方急道歉

今最濕冷探16℃！　「東北季風」接力濕冷到下周三

賭世足爽賺67萬！他想領錢卻悲劇了

車行裝手機架要100元！大學生留負評嗆態度差

天雷勾動地火　4星座明年愛神降臨

最硬教召「112年可查詢了」　他查沒事...2個月後崩潰

虎航優惠機票今開賣！飛日本1699元起

從「4種握拳方式」秒測真實性格！網驚喊：太準了

婆婆喊：好市多蘿蔔糕好吃　媳婦開冰箱嚇傻

更多熱門

相關新聞

蝦皮購物「12.12狂歡生日慶」足球專區4折起、加碼漢堡王17元起

蝦皮購物「12.12狂歡生日慶」足球專區4折起、加碼漢堡王17元起

蝦皮購物宣布「12.12狂歡生日慶」暖身活動即日起（11/29）正式開跑！除了消費者最愛的全站0元起免運券之外，首波優惠網羅各式足球聯名點心、飲料、健身用具、遊戲配備，祭出最低4折起，打造最強足球盛典！此外，12/12當天加碼推出漢堡王汽水、薯條17元起等超值優惠。

蝦皮購物「11.11最強購物節」　開跑2小時狂銷

蝦皮購物「11.11最強購物節」　開跑2小時狂銷

雲林也有蝦皮店到店　網友：終於不再被邊緣化

雲林也有蝦皮店到店　網友：終於不再被邊緣化

雙11海外購物注意　11類商品有稅金

雙11海外購物注意　11類商品有稅金

蝦皮購物雙11卡厲害　最高43%回饋

蝦皮購物雙11卡厲害　最高43%回饋

關鍵字：

蝦皮蝦皮購物

讀者迴響

熱門新聞

TOYOTA入門小車不陽春、超帥氣

LINE「照片過期」1招避雷！還可當超胖雲端硬碟

口罩解禁6QA一次看！2類人要戴好戴滿

25歲湯佩姿病逝！卵巢癌「5種人容易得」發現已三四期

等到了！超商「咖啡買7送7」

登山客曾文水庫迷路驚見黑乾屍！

苦等555天口罩卻不脫！他曝「10字理由」

戶外口罩解禁首日！他見「路上1景象」：自己好像沒穿褲子

每平方公尺有5條蛇！一家5口登蛇島...竟慘遭滅門

郭正亮揭露「侯友宜」的可怕：1人完全被邊緣

一不小心就噴錢！12月口罩、交通新制一次看

房間被動過！她裝監視器「驚見公婆1幕」　網逆風反挺

37歲男星「剛結婚幾小時」身亡！新婚妻慟：本來要去拍婚照

快訊／泫雅親口認分手Dawn　7年情斷「以後只是好朋友跟同事」

邱議瑩開噴媒體「你好低喔」　劉寶傑：你好可怕

更多

最夯影音

更多
義大利「毒蠍」有錢買不到　科技新貴成死忠粉豪買3台

義大利「毒蠍」有錢買不到　科技新貴成死忠粉豪買3台
刺青尪心疼老婆經痛躺床　拿暖暖包貼她肚子超有愛

刺青尪心疼老婆經痛躺床　拿暖暖包貼她肚子超有愛

尪騎腳踏車後座載老婆　一起步秒翹孤輪跌落地

尪騎腳踏車後座載老婆　一起步秒翹孤輪跌落地

爸洗完澡圍浴巾滑手機　狠貓見「逗貓棒」大爆抓

爸洗完澡圍浴巾滑手機　狠貓見「逗貓棒」大爆抓

巨石強森曝14歲窮到天天偷零食　 重回舊地「掃空巧克力」揭超暖原因！

巨石強森曝14歲窮到天天偷零食　 重回舊地「掃空巧克力」揭超暖原因！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面