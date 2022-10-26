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淘寶衣不到200元「台人卻賣680元」她嗆盤子才買！風向超腫：合理

▲▼ 蝦皮,網購,低頭族（圖／記者劉維榛攝）

▲原PO不解直呼，蝦皮衣服比較貴，為何還是一堆人買？（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

「盤子才在IG或蝦皮買衣服吧...淘寶同款！」一名網友表示，看到一款黑網紗性感上衣，台灣網拍賣680元，但淘寶不到200元，「一模的設計，為什麼就是偏貴呢，我也來靠這個賺錢好了！」文章曝光後，一票網友反酸「成本問題，從淘寶進貨的也要花時間成本和運費，覺得淘寶便宜就買啊，沒必要說盤子吧！」

一名女網友在Dcard表示，每當逛街看到喜歡的衣服款式時，她都覺太貴「沒那個價」，於是原PO習慣拍下標籤，再去搜淘寶，「發現根本就是淘寶貨。」不過想在淘寶購物，要另花心思下單、比價與集運付款，因此許多人乾脆在蝦皮或IG購買。

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針對同款衣服，賣家售價卻差很大，原PO也貼出一款黑色網紗高領露背上衣做比價，左側賣680元、右側淘寶只賣192元。對此，原PO也質疑，「是材質有些許 不一樣嗎？還是設計有少許不一樣？也並沒有... 一模模一樣樣的設計，為什麼就是偏貴呢，我也來靠這個賺錢好了！」

▲▼ 。（圖／翻攝Dcard）

▲原PO認為台灣商家賣太貴。（圖／翻攝Dcard）

文章曝光後，一派網友回應，「因為可以七天內不喜歡不滿意就可以退貨，淘寶買爛或品質不如預期，只能自己吞」、「我買蝦皮就是方便快速可以退換貨，妳喜歡選擇淘寶那也OK，就是個人選擇不同，既然是個人選擇不同啊，妳不想就不想，還要臭一句別人是盤子、我也靠這個賺錢好了，是在幹嘛？」「有些只是看起來一樣，但材質、工廠做工其實都會有些許不同」、「我是都在蝦皮買也習慣了，淘寶寄過來不是會看重量算運費什麼的嗎？這樣買起來有比較划算嗎」。

也有苦主分享，「我家人跟我一起買同一款的衣服，結果他的size、 顏色都有錯，而且還有一堆問題，不是說淘寶的就不好，只是錯誤率很大，而且還不能換」、「版型認真都不一樣，想買跟模特兒同版型真的要碰運氣，而且退換貨超麻煩，光運費你就不想退換了」。

還有內行精算分析，「支持賣家，即使成本200多賣680合理！算給妳聽，衣服成本+稅金+蝦皮抽成+包裝費+人事工作室租金成本+拍照成本（含攝影師麻豆費用）+老闆應賺利潤+客人退貨攤提」。

▼網友精算各種成本，認為賣680元很合理。（圖／翻攝Dcard）

▲▼ 。（圖／翻攝Dcard）

▲▼ 。（圖／翻攝Dcard）

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