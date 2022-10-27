賣家缺貨照寄包裹！她拆開見「小雞磕頭圖」氣炸　釣出苦主喊＋1

▲賣家缺貨卻依然發出包裹，她拆開驚見「小雞磕頭」氣炸。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／趙蔡州報導

一名女網友在臉書抱怨，她日前透過拍賣網站買東西，收到包裹後打開一看，發現有一張紙條，原來賣家「商品缺貨」卻硬要發包裹，讓她氣炸大罵「沒有貨，怎麼不先私訊買家，看是否要更換或是取消」，貼文一出立刻引發網友熱議，甚至釣出有同樣遭遇的苦主分享經歷。

原PO在臉書「爆怨公社」表示，她日前透過某拍賣網站訂了萬聖節裝飾，不料日前收到包裹後拆開檢查，發現裡面少了一項商品並額外多了一張紙條，紙條上寫著「非常抱歉，擺設燈缺貨，給您造成不便，請見諒」，旁邊還畫著一隻小雞磕頭道歉的圖案。

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原PO看了紙條後傻眼說，商品沒有存貨，為何不先私訊買家，詢問是否要更換或取消訂單，連問都沒問就直接出貨，搞到她還必須另外跑去買，「後來翻了一下店家的負評，發現這種狀況不止一次了」、「你不知道南瓜燈是重點嗎，萬聖節怎麼可以沒有南瓜燈啦，已申請退貨」。

▲原PO表示，商品沒有存貨，為何不先私訊買家。（圖／翻攝自爆怨公社）

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說「還有附紙條告知算有心了，我還自已去私訊賣家缺件，結果賣家叫我缺什麼自己去申請退貨」、「這種真的很討人厭，都等出貨了，結果買的東西沒齊」、「很可惡，就怕你其他的都不要了」。

也有人分享類似的遭遇「我遇過缺貨附一張超小張的紙條，要自己私訊賣家退款的，如果沒仔細清點，好像就讓他賺到了」、「這紙條，該不會跟我同一家吧」。

▼其他網友遇到跟原PO一樣的情況。（圖／翻攝自爆怨公社）

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