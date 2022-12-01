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再冷1天！3波冷空氣襲台時間出爐　1徵兆曝「2周後有望全面入冬」

▲▼入冬最強一波冷空氣南下，北台灣降溫有感，傳統市場內的婆媽紛紛穿上保暖外套。（圖／記者湯興漢攝）

▲入冬最強一波冷空氣南下，北台灣降溫有感，傳統市場內的婆媽紛紛穿上保暖外套。（圖／記者湯興漢攝）

記者李宜秦／台北報導

未來一周共有三波東北季風影響天氣，明日持續受冷空氣影響，北台灣清晨低溫約18度，大台北山區、基隆北海岸、東北部降雨時間長且有局部大雨。另周日、下周四也各有一波東北季風增強。氣象局長鄭明典提醒，雙「極渦」天氣型態生成，此為冬季典型的天氣型態，預計兩周後有望全面入冬。

氣象局預報員趙竑表示，明日持續受到東北季風影響，降雨範圍主要為北部、東半部等迎風面區域，其中基隆北海岸、東北部、大台北山區降雨持續且有局部大雨，其他地方雨勢較局部。中南部為多雲到晴。

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明日稍微回溫，北台灣清晨低溫18到19度、高溫北部22到23度，其他地區低溫20到21度、高溫26到30度。

▲▼ 。（圖／氣象局）

▲▼未來降雨、溫度變化趨勢。（圖／氣象局）

▲▼ 。（圖／氣象局）

周六東北季風減弱，降雨仍以大台北山區、東北部等區為主，溫度回升也更明顯，各地早晚低溫可達20度以上，白天高溫26到30度。周日將有下一波東北季風增強，不過冷空氣強度較弱，僅影響北台灣高溫略降，最低溫時間為下周二清晨，北部約18到19度、其他地區20到21度。

周日到下周二冷空氣影響期間，北部、東半部有局部短暫雨。下周三東北季風減弱，各地溫度回升，但東半部、大台北山區仍有局部短暫雨，周四東北季風又會再度增強，迎風面北部、東半部轉雨。

▲▼ 。（圖／氣象局）

▲鄭明典指出，現在北極上空的極渦分裂成兩個次中心，一個在加拿大，另一個就在東北亞，為雙極渦天氣型態。（圖／氣象局）

另外，鄭明典在臉書貼文指出，現在北極上空的極渦分裂成兩個次中心，一個在加拿大，另一個就在東北亞，為雙極渦天氣型態，很高的機率會激發波數3的成長，然後經驗上，波數3的結構發展，台灣這邊就更容易有偏冷的天氣了，時間可能落在兩周後。

趙竑解釋，因極區寒冷，分裂為極渦移動到低緯度的地方，會造成當地溫度下降，雙極渦天氣型態為典型的冬天天氣型態，每當冬天就會出現這種狀況，並不罕見，不過出現此天氣型態，也等於冬天要到了，本月台灣將有機會全面入冬轉冷。

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