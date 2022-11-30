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快訊／首波強冷空氣開炸雨彈！北北基宜「4縣市大雨特報」

▲▼大雨特報。雷達回波圖。（圖／氣象局）

▲四縣市大雨特報。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

今日東北季風增強，各地溫度明顯轉涼，北台灣整天感受都較為濕涼，中央氣象局發布大雨特報，提醒民眾外出時留意天氣變化。

氣象局表示，東北季風影響，今（30）日基隆北海岸、宜蘭地區及臺北市山區有局部大雨發生的機率，請注意。

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大雨：基隆北海岸、臺北市山區、宜蘭縣

▲▼天氣 變天 轉涼 鋒面過境。（圖／記者屠惠剛攝）

▲今晚至明晨低溫下探14度。（圖／記者屠惠剛攝）

根據氣象局預報，今日東北季風增強影響，水氣增多、溫度下降；北台灣轉為陰短暫雨的天氣，其中基隆北海岸及東北部雨勢較大、降雨也較持續，花、東地區也有局部的短暫雨，而中南部為多雲時晴，還是可以見到陽光。

溫度方面，中部以北及宜花地區明顯轉涼，北台灣的氣溫會由清晨的20度一路往下降，到了晚上就會降到17度左右，整日感受濕冷，至於其他地區白天高溫也下降，東部約22度，中部及東南部為25到27度，南部仍有27到30度，夜晚低溫皆為18、19度左右，感受上白天舒適、早晚微冷。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，今日東北季風挾冷空氣南下，北台越晚越濕冷，今晚、周四清晨氣溫降至最低，北台灣將出現13、14度的平地最低氣溫，有心血管疾病及高齡者應注意保暖。
 

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