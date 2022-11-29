強冷空氣報到！明越晚越冷「急凍16度」　一圖秒懂雨區溫度變化

▲今晚開始逐漸變天，明日各地溫度偏低。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

今晚到明日鋒面逐漸通過，加上東北季風漸漸增強，北部、東半部轉為短暫雨，中部以北、東北部、東部明顯轉涼，預計周四、五清晨北台灣將下探16度，直到周末天氣才會回暖。下周一又有一波較弱東北季風影響，北部、東半部高溫將會下降。

氣象局預報員張承傳表示，今晚到明天鋒面通過，且東北季風增強，北部、東半部轉為短暫雨，基隆北海岸、東北部有局部較大雨勢，花東也有大雨，中南部則是多雲到晴。

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▲明日越晚越冷，白天高溫也偏低。（圖／記者屠惠剛攝）

明日中部以北、東北部、東部明顯轉涼，北台灣一早溫度20度，接著越晚越冷，晚上剩下17度。明日白天東部約22度，中部、台東25到27度，南部28到30度，各地夜晚溫度約20到21度。

中部以北、東北部、東部周五前都較為涼冷，周四、五早晨低溫約16到18度，其他地區19到20度，白天北部、東北部20到22度，其他地區25到30度，迎風面的北部、東北部持續有短暫雨，基隆北海岸、東北部雨勢較大，周四水氣較多，連中部也有局部雨。

周六東北季風減弱，白天氣溫明顯回升，北部可達27度，周日迎風面水氣略微增多，北部、東北部高溫略降。下周一東北季風再度增強，但冷空氣強度較弱，北部、東北部高溫降至22到23度，各地低溫19度，北部、東半部有局部短暫雨。

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