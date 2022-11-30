今夜明晨最冷！「低溫剩16度」明水氣又增　雨區擴大範圍出爐

▲今夜明晨天氣涼冷，低溫16度。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李宜秦／台北報導

首波強冷空氣持續影響，中央氣象局表示，今日深夜到明日清晨是最冷的時段，最低溫下探16度，空曠地區溫度更低，明日水氣略增，基隆北海岸將有大雨或豪雨，大台北山區、宜蘭也有局部大雨，其他北部、中部、花東偶爾有局部降雨。

氣象局預報員陳伊秀表示，今日深夜到明日清晨溫度最低，中部以北、宜蘭、花蓮16到19度，南台灣、台東20度，空曠地區溫度更低。明日白天北部、宜蘭、花蓮20到22度，整天涼冷，中南部、台東26到30度。

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今晚到明日水氣略增，基隆北海岸有大雨或豪雨，宜蘭、大台北山區有局部大雨，三地降雨都較為全面，而北部其他地區、中部、花東則偶爾有局部降雨，不過降雨比較局部短暫，沒下雨的地方有機會見到陽光。

▲▼未來降雨、溫度變化趨勢。（圖／氣象局）

周五水氣略減，基隆北海岸、宜蘭、大台北山區仍有雨，清晨低溫較明日略升1到2度，約17到20度，北台灣、宜蘭白天高溫也回升1到2度，不過感受上都不明顯，仍較為涼冷，中南部高溫則有26到30度。

周六東北季風減弱，高溫明顯回升，北部27度、中南部仍約26到30度。周日又有下一波東北季風南下，不過冷空氣強度較弱，早晚低溫約18到19度，北台灣高溫22度，中南部影響不大，另北部、東北部的迎風面有雨，其他地區多雲到晴。