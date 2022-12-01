今探15度2區整天有雨！周末回溫後秒變天　這個月將「全面轉冷」

▲今日北部、宜蘭持續有雨。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

東北季風發威，今日清晨北部出現15度低溫，今日北部、宜蘭仍是持續性降雨的天氣型態，且因中層雲系通過中部地區，苗栗、台中將出現短時間強降雨。周日又有下一波東北季風增強，北部、東半部氣溫再度下降至16度，另預報顯示，12月中下旬冷空氣南下幅度更明顯，各地氣溫會更低。

臉書粉專天氣風險表示，今天凌晨跟清晨低溫在北部有出現15度的日低溫極值，中南部及東部也有16-18度出現。在降雨方面，在迎風面北部及宜蘭仍是持續性降雨型態，今日苗栗及台中將有短時間較強降雨，不過中層的雲系移動速度較快，降雨也很快就往內陸山區移動了。

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▲今日清晨最低溫只有15度。（圖／記者姜國輝攝）

明日下午大陸冷高壓逐漸東移出海，東北季風會逐漸轉弱，周六各地天氣是穩定的多雲到晴，氣溫也會稍微回升。周日將有下一波的東北季風增強，北、東部又會轉陰有短暫雨的天氣，低溫也會下降到16-17度。下周三東北季風減弱，但周四又會再度增強。

從模式預測看來，周日起東北季風將會持續影響台灣一段時間，在中長期預報資料顯示，在12月中下旬時，冷空氣南下幅度將更明顯，各地的氣溫也會越低，冬天的感受更強。

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