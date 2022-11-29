變天倒數！一圖秒懂「雪崩式」溫度走勢　今晚北台先降溫明剩16度

▲未來一周溫度走勢圖。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

記者李宜秦／台北報導

今日白天各地天氣暖熱，傍晚將有鋒面通過，加上東北季風增強，北部、東半部轉雨，各地都會明顯轉涼冷，北部率先變天，中南部約晚半天，早晚低溫剩下16度，北台灣連白天都只有20度，整天都較為濕冷。

臉書專頁台灣颱風論壇｜天氣特急表示，目前台灣仍位於鋒面前暖區，溫暖東南風吹拂的環境，各地溫暖稍熱，普遍可達28-31度，傍晚起鋒面通過、冷空氣接續抵達。北部率先變天，感受最明顯，中、南部地區感受會慢半天左右。

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臉書專頁天氣風險表示，周三到周五受到東北季風影響，北部、東半部地區天氣陰有雨，在迎風面的北海岸至東北角、北宜山區及宜蘭，要留意較明顯的雨勢。白天高溫將剩下20度左右，早晚氣溫更是會下降至16-17度。

▲今晚北台灣先變天。（圖／記者屠惠剛攝）

周三中部晴時多雲，有局部短暫陣雨，周四轉多雲到晴，白天高溫下降到24-27度，低溫則是17-18度。南部地區白天仍是晴時多雲，高溫在27-30度間，但夜間也會有明顯轉涼19-20度。

周末東北季風將逐漸減弱，中部以北的氣溫將會稍微的回升一些，北部及東半部仍是會下雨的天氣，不過雨勢將趨緩，空檔增加，其他地區則還是晴到多雲的天氣。下周一再有一波的東北季風會增強，僅北部及宜蘭氣溫稍微下降。北部及東半部是陰有短暫雨。